Госсекретарь США также отметил "существенный прогресс со стороны украинцев, особенно на северо-востоке"

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал прогнозировать развитие ситуации на востоке Украины.

"Считаю, было бы неправильным предсказывать, как именно будут дальше развиваться события, когда и как что-то будет достигнуто", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Мехико по итогам нового раунда американо-мексиканского экономического диалога высокого уровня. По его словам, США "видят существенный прогресс со стороны украинцев, особенно на северо-востоке". При этом Блинкен обещал, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую поддержку Киеву.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 10 сентября, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении.