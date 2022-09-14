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ТАСС

Разработчик сообщил, что робот "Маркер" не применяют во время спецоперации

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«Маркер»
«Маркер».
Источник изображения: РИА Новости

В пресс-службе НПО "Андроидная техника" пояснили, что запросов от регионов и силовых структур на использование комплекса в качестве системы ПВО "ближней руки" пока нет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Робототехническую платформу "Маркер" не задействовали в спецоперации на Донбассе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника" (разработчик платформы).

"Маркер" не участвует в спецоперации", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в организации, пока не поступало запросов от регионов и силовых структур на применение комплекса в качестве системы ПВО "ближней руки". "В настоящий момент ключевой задачей является определение места и времени применения "Маркера", а также требуемый функционал. Далее под эти требования будет разрабатываться и изготовлена соответствующая платформа", - пояснили в НПО.

Изначально робототехническую платформу "Маркер" разрабатывали как комплекс с высоким уровнем автономности, ее успешное применение, в том числе в качестве средства противодействия беспилотникам, возможно "после цикла обучения и написания правил и методик работы с людьми".

Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". В феврале в НПО "Андроидная техника" сообщили об испытаниях "Маркера" в качестве комплекса ПВО "ближней руки", который сможет уничтожать малые беспилотные летательные аппараты. 

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