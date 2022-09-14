Компания Firefly Aerospace отменила тестовый запуск ракеты Alpha из-за непогоды

Следующая попытка состоится 19-20 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Частная американская компания Firefly Aerospace отложила как минимум на неделю намеченный на понедельник запуск своей ракеты-носителя Alpha из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракета должна была стартовать с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния 12 сентября в 15:00 по местному времени (01:00 мск 13 сентября), однако за час до этого времени специалисты решили отказаться от запуска из-за сильных порывов ветра. "Команда Firefly приняла решение отменить сегодняшний запуск из-за превышения допустимого уровня порывов ветра. Следующие попытки запуска запланированы на 19-20 сентября", - сообщила пресс-служба компании в Twitter

В ходе тестового запуска Alpha должна будет доставить на низкую околоземную орбиту груз весом около 35 кг, в том числе тестовое устройство для развертывания телекоммуникационных микроспутников, несколько аппаратов, которые в учебных целях будут собирать данные о температуре, атмосферном давлении и уровне радиации, а также капсулу с открытками, детскими рисунками и книгой о медвежонке-астронавте по имени Генри. Первая ступень ракеты-носителя упадет в Тихий океан. Предполагается, что в будущем Firefly Aerospace будет на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 200 км и 500 км грузы весом свыше 1,17 тонны и 745 кг соответственно.

В сентябре прошлого года Firefly Aerospace впервые предприняла попытку запуска своей ракеты-носителя, которая завершилась неудачей. Alpha взорвалась спустя приблизительно две с половиной минуты после старта. Как пояснили позднее в компании, к этому привела неисправность в работе одного из двигателей первой ступени.

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году нынешним членом совета директоров Томасом Маркусиком. По итогам банкротства в 2017 году компанию приобрела фирма украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace, однако в начале текущего года ее выкупила американская фирма AE Industrial Partners. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас).