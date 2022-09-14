Пять условий для окончания конфликта, который измотал весь мир

Запад специально усугубляет украинский конфликт, пишет Al Binaa. Вашингтон рассчитывал, что его помощь Киеву и затяжные военные действия подорвут российскую экономику, однако планы США провалились. Теперь Путин выдвигает свои условия, на которых он мог бы завершить спецоперацию.

Специальная военная операция на Украине, начатая Россией 24 февраля 2022 года, — до сих пор на первых полосах всех мировых СМИ. Соединенные Штаты и Запад продолжают обеспечивать Киев деньгами, оружием и разведданными, стремясь продлить военный конфликт в надежде подорвать российскую экономику.

Вашингтон считает, что украинский конфликт выявил слабости Москвы и что модернизация российской армии, начатая после 2008 года, не увенчалась успехом. Русские потерпели неудачу в области логистики, командования и сохранения боевого духа. Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы избежать ядерной катастрофы, и просит Украину не использовать оружие, предоставленное Америкой, для проведения наступательных операций на территории России. Украина соблюдает это условие, а Соединенные Штаты не требуют от нее вернуть контроль над Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Тем не менее Вашингтон одобрил пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Он передал ей более 1 400 ПЗРК Stinger, 7 000 противотанковых управляемых ракет, сотни беспилотников, радаров и другого вооружения.

Американцы также пытаются заставить европейские страны отказаться от российских энергоресурсов, чтобы лишить Москву важнейшего источника доходов.

Соединенные Штаты впервые в истории отказались от 10% своих нефтяных запасов, чтобы поддержать ЕС, который ввел жесткие санкции против России. Джо Байден даже был вынужден просить эмира Катара увеличить поставки газа в Европу.

Следует также упомянуть о возобновлении переговоров о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем. Байден хочет спокойно ее завершить. Он дал инструкции американскому посреднику Амосу Хохштейну, который вскоре прибудет в Бейрут.

Россия прекрасно понимает, что Соединенные Штаты специально затягивают украинский конфликт, поэтому она стремится как можно быстрее установить полный контроль над Донбассом и Одессой, чтобы лишить Украину выхода в Азовское и Черное моря. Она не прекратит боевые действия, пока эти две цели не будут достигнуты.

Несмотря на давление, оказываемое Вашингтоном, страх перед бесконечными военными действиями сохраняется. На смену "прокси-войне" может прийти прямое военное столкновение, чего администрация США пытается избежать всеми силами.

Российско-украинский конфликт привел к катастрофическим последствиям: экономический кризис во всем мире, рост цен на топливо и товары народного потребления, а также энергетический кризис, который ожидается в Европе этой зимой. Сообщается, что Москва готова вести переговоры о прекращении военных действий, если будут выполнены некоторые условия:

1. Гарантия нейтралитета Украины;

2. Официальный отказ Украины от вступления в НАТО;

3. Отсутствие у Украины ядерного оружия;

4. Признание российского статуса Крыма со стороны украинских властей;

5. Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Если бы Украина согласилась на эти российские условия, позволили бы ей это сделать США?

Джо Байден отказался признавать Россию "государством-спонсором терроризма", хотя Украина обратилась к американской администрации с подобной просьбой.

В ближайшие дни мы узнаем ответы на все интересующие нас вопросы.

Автор: Умар Абдель Кадир Гандур (عمر عبد القادر غندور)