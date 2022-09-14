Союз России и Турции только крепнет. И США этому не помешают

Путин и Эрдоган: секрет противоречивых отношений

Исторически Турция и Россия были по разные стороны баррикад, пишет Al Mayadeen. Однако за последние годы Москва и Анкара тесно сотрудничают во многих сферах. Сейчас Турция выступает посредником в переговорах России и Украины. Возможно, это партнерство сохранится и дальше, а может — зависимость Турции от США еще сыграет свою роль.

Если Путин и Эрдоган добьются соглашения по Сирии, это будет качественным скачком в их личных отношениях и, несомненно, отразится на сотрудничестве двух государств.

"Внезапная любовь" между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным началась с их "исторической" встречи 27 июня 2016 года в Санкт-Петербурге, когда турецкий лидер принес извинения за инцидент с российским истребителем, сбитым Турцией 24 ноября 2015 года.

Эта встреча положила начало диалогу, координации и двустороннему сотрудничеству двух лидеров, хотя в их отношениях было много взлетов и падений, особенно в связи с сирийским вопросом, который помог Москве и Анкаре добиться значительных стратегических успехов на региональном и глобальном уровнях.

Так, Россия занялась строительством ядерных реакторов на территории Турции в рамках проектов на сумму 30 миллиардов долларов, а ранее поставила ей ракетную систему С-400, несмотря на все возражения США. Кроме того, она покрывает около 45% (пять лет назад этот показатель составлял 55%) потребностей страны в природном газе, продает значительное количество нефти, пшеницы, кукурузы и других товаров.

Что касается Турции, то ее компании реализуют сотни важных проектов на десятки миллиардов долларов, экспортируют большой объем сельхозпродукции, а местный туристический сектор продолжает принимать российских граждан (до 7 миллионов человек в 2019 году).

В политической плоскости интересы Москвы и Анкары пересекаются на Кавказе и в Средней Азии, где мусульманское население говорит на тюркских языках. Тем не менее Россия считает эти регионы своим "задним двором". Кроме того, Эрдоган возлагает на Москву ответственность за выживание и усиление режима Асада и сирийского государства в целом, так как она отправила армию в Сирию и воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН. Не стоит забывать и о Ливии, где стороны поддерживают противоположные силы.

Несмотря на это, самым сложным вопросом оставался украинский кризис, особенно после того как Эрдоган не раз заявлял о непризнании присоединения Крыма к России в 2014 году, а затем вступил в стратегический военный и политический союз с Украиной. Так, турецкие войска нанесли серьезный урон российским силам в первые дни украинского конфликта.

Это не помешало Эрдогану сыграть роль посредника между Киевом и Москвой, когда 10 марта главы МИД России и Украины встретились в Анталии, хотя на переговорах стороны не добились каких-либо ощутимых результатов по вопросам прекращения огня и проведения встречи Путина и Зеленского в Стамбуле. Также следует упомянуть эффективность турецкого посредничества в вопросе экспорта пшеницы и другой украинской и российской сельхозпродукции через Черное море.

Мы перечислили лишь ряд противоречий в отношениях Путина и Эрдогана, за "любовью" которых пристально следят Вашингтон и другие западные столицы, поскольку Турция уже 70 лет является членом НАТО, а также стратегическим союзником Америки и ЕС.

Улучшение отношений побудило российского президента пойти на дополнительные уступки Эрдогану в Сирии. В частности, он позволил турецкой армии войти в Джараблус 24 августа 2016 года, через 50 дней после исторической встречи Эрдогана и Путина в Петербурге. Позже он дал зеленый свет турецким силам в совместных операциях на берегах Евфрата, благодаря чему с тех пор они играют важную роль в сирийских событиях. Ярким проявлением тесного сотрудничества стали обвинения турецкого президента в адрес американцев по поводу оккупации района на восточном берегу Евфрата и поддержки курдских ополченцев — Отрядов народной самообороны как сирийского филиала Рабочей партии Курдистана.

Все эти тонкие моменты не помешали Эрдогану лично снискать американское одобрение в целях победы на предстоящих выборах, для которых необходимы десятки миллиардов долларов. При этом, есть сведения, что он получил некоторую поддержку от Путина после недавнего саммита в Сочи.

Возможно, по этой причине турецкий лидер впервые публично встал на сторону России в украинском конфликте и выбрал Белград, союзника Москвы, в качестве сцены для оглашения своей позиции. Как он отметил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, позиция западных стран ошибочна, так как они проводят провокационную политику в отношении России, и пока Запад будет продолжать подобные подстрекательства, стороны не смогут достичь какого-либо результата в своих усилиях по прекращению военных действий. Более того, как сообщил Эрдоган, Запад посылает Украине оружие и назвал его "хламом".

Он добавил: "Я обращаюсь к тем, кто недооценивает Россию: вы поступаете неправильно. Россия — не та страна, к которой можно легкомысленно относиться. Сейчас Россия отключила газ. Цены в Европе вмиг выросли. Теперь все теряются в раздумьях, как пережить зиму. Почему вы не подумали об этом раньше? Теперь ведутся споры о том, как обстоят дела с запасами. Конечно, Россия использует имеющиеся возможности, когда все на нее нападают. Это так просто".

Также, по словам Эрдогана, Путин прав в вопросе экспорта украинской пшеницы, которая отправляется в богатые страны, враждебные России, а не в бедные, вопреки соглашению, подписанному в Стамбуле.

Таковы слова президента Турции, союзника Зеленского, Байдена и прочих игроков на Западе и Востоке, включая Израиль, враждебно настроенных по отношению к России в любых вопросах, включая сирийский кризис. Если Эрдоган добьется согласия с Путиным в сирийском вопросе, перед ними откроется путь к качественному скачку в личных отношениях и отношениях их государств — наследников Российской и Османской империй. Между ними было 16 ожесточенных войн, в 11 из которых победу одержали русские. В оставшихся пяти благодаря поддержке европейцев (французов и англичан) победили турки.

Недавний конфликт между Турцией и Грецией может подтолкнуть Эрдогана к дальнейшему сближению с Путиным, который, как всем известно, не пощадит православных лидеров Афин и Никосии после того, как они замышляли заговор против Москвы и вступили в союз с Вашингтоном. Последний, как известно, поспешил встать на сторону Афин в разногласиях с Анкарой в Эгейском море и по Кипру, который пользуется поддержкой Парижа, Лондона и Берлина. Напомним, что Эрдоган отказался закрыть воздушное пространство Турции для российских самолетов и не присоединился к санкциям США и Европы, хотя и закрыл проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, думая, что они направляются в Сирию или Средиземное море.

Остается множество открытых вопросов, но ответить на них будет непросто в свете текущей ситуации в Турции на региональном и международном уровнях. Перечислим некоторые из этих вопросов.

Во-первых, доверяют ли друг другу Эрдоган и Путин, если вспомнить об исторической враждебности Турции к русским и коммунизму? Насколько велико это доверие? И как долго оно может сохраняться?

Во-вторых, станет ли Сирия ареной для проведения экспериментов с целью проверки этого доверия (взаимного или одностороннего), как в случае с молчанием Москвы по поводу неоднократных израильских нападений на аэропорты Дамаска и Алеппо?

В-третьих, после 75 лет стратегического союза Анкары и Вашингтона, имеющего множество баз на турецкой территории, думает ли Эрдоган о том, чтобы снизить зависимость своей страны от Соединенных Штатов, ставшей заложницей американских решений, расчетов и интересов в прошедшие годы? Удается ли ему сделать это?

Всем известно, что Эрдогану будет непросто противостоять американским интересам, если только он не забудет все, что было в прошлом, за исключением одного случая —договоренностей с Путиным на встрече 27 июня 2016 года! После этой даты Турция, регион и весь мир стали свидетелями многих волнующих событий, судьбу которых может решить альянс Москвы и Анкары. Единственное, что может помешать им, это вмешательство Байдена до или во время предстоящих выборов.

Автор: Хосни Махали (حسني محلي)