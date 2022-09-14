В США заявили о просьбе Киева предоставить ракеты дальностью 300 километров

Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.

Уточняется, что Киев попросил 29 видов систем вооружений и боеприпасов, необходимых для «продолжения наступления в 2023 году». В частности, в список вошли тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS дальностью до 300 километров, противокорабельные ракеты «Гарпун», а также танки, беспилотники, артиллерийские системы и две тысячи ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что Вашингтон тайно отправил Киеву высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов. С