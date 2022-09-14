Путин оставит Запад без зерна

Благодаря вниманию Путина бедные страны могут получить зерно, или западные страны останутся без зерна

Запад срывает продление соглашения по поставкам зерна, оставляя бедные страны без поставок. Это самый настоящий грабеж, пишет dikGAZETE. Но Путин решит это проблему, даже если Европа останется при своей эгоистичной позиции.

В последние годы эпидемия коронавируса и вызванные ею глобальные продовольственный и энергетический кризисы продолжают находиться на первой строчке повестки дня всего мира, при этом западные страны по-прежнему игнорируют эти проблемы и проводят антироссийскую и антикитайскую политику во главе с Соединенными Штатами.

Между тем этот масштабный коллапс может быть разрешен усилиями США, России, Китая и ведущих государств Европы под эгидой Организации Объединенных Наций. Совместно разработанные производственные программы и принятые меры позволят предотвратить и социальные события, которые повлекут за собой глобальные кризисы в мире.

Однако западные страны отвергают это и до сих пор разрабатывают разные сценарии относительно "однополярного мироустройства". Но они не смогут добиться успеха.

Президент России Владимир Путин выступил против однополярного миропорядка в своем выступлении на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Основные тезисы мюнхенской речи российского лидера следующие.

— Россия считает неприемлемой однополярную модель мироустройства и политику Запада во главе с США.

— Попытки одного государства управлять миром несправедливы.

— Моноцентричный мир не может предполагать правильное восприятие демократии.

— Демократия должна выполнять требования большинства, не нарушая прав меньшинства.

— Россия занимает прозрачную позицию в вопросе разоружения, тогда как США и некоторые западные страны не отражают такой транспарентности.

— Запад не выполняет требования демократии.

— США в своих действиях ставят себя превыше всех.

— США под предлогом национальной безопасности создают конфликты в разных уголках мира, не признавая границ суверенных государств.

— НАТО не является мировым институтом и расширяет свои границы...

Некоторые тезисы этого выступления полезно напомнить сегодня, поскольку все происходящие ныне проблемы президент России Владимир Путин поочередно назвал еще тогда, в 2007 году.

В наши дни мы видим, что Америка и Европа стремятся к однополярному миропорядку.

В этом и заключается причина многосторонних атак на Пекин и Москву. Совершенно очевидны попытки Вашингтона править миром в одиночку.

Запад нарушает права развивающихся и бедных стран.

И поставки украинского зерна в западные государства, а не бедные страны, является простым примером такого нарушения.

Россия предприняла конкретные шаги в области разоружения. Последним примером стали усилия президента России Владимира Путина в направлении продления срока действия договора "СНВ-III" в прошлом году. Это принесло определенные результаты, и соглашение было продлено на пять лет.

Запад, используя демократию в своих интересах, сделал ее своим самым мощным оружием.

В этой связи также существует немало проблем.

Правильной оценкой является и то, что НАТО мнит себя мировым институтом.

Более того, НАТО ведет себя так, будто, протягивая руку к каждому уголку мира, она собирается принести мир и стабильность во все страны и регионы. Однако в каждой достигнутой альянсом точке происходят войны и конфликты. Кроме того, следует также напомнить о по-прежнему продолжающихся на Украине столкновениях из-за усилий НАТО по расширению своих границ. Ведь Россия никогда не рассматривала Украину в качестве "недружественной страны", и причиной сегодняшнего конфликта стали прозападные протесты, инициированные НАТО на Украине, а также попытки альянса включить Украину в свой состав.

Подходя к украинской проблеме, заметим.

Прежде всего выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности словно предвещало то, что происходит сегодня на Украине.

Практически все, против чего возражала Россия, имело место в этой стране. На самом деле речь шла о давно продолжавшихся попытках спровоцировать Россию на начало специальной военной операции на Украине.

Соглашение о зерне, подписанное благодаря значительным усилиям Турции, в то время как западные страны продолжали занимать эгоистичную позицию, пошло только на пользу Западу.

Согласно статистике, приведенной Владимиром Путиным, из двух миллионов тонн зерна, загруженного на суда в украинских портах, основной объем был переправлен в западные государства и только 60 тысяч тонн — в бедные страны.

Как западные страны, которые не внесли никакого положительного вклада в заключение зернового соглашения и лишь являются участниками военного конфликта, поставляя оружие киевскому режиму, перетягивают на себя все зерно, которое должно идти в бедные страны?

Это самый что ни на есть грабеж!

Даже когда Владимир Путин объявил о своем решении бесплатно передать нуждающимся странам азотные удобрения, скопившиеся в европейских портах из-за санкций, Запад по-прежнему бесцеремонно продолжает занимать враждебную позицию по отношению к России. Однако многие страны мира начали видеть, насколько опасны США и Европа и насколько чувствительна Россия в этих вопросах.

Вероятно, у Путина будут новые условия для продления соглашения по поставкам зерна, срок действия которого истекает в октябре.

Если западные страны будут и дальше проявлять эгоизм в этом вопросе, они могут полностью лишиться зерна. Потому что Россия перед лицом грабежа со стороны Запада может попросту не продлить соглашение.

Если проблема, на которую указал Владимир Путин, будет решена и зерновое соглашение будет продлено, зерно дойдет и до бедных стран. Однако, если западные государства продолжат срывать это соглашение и сохранять свое эмбарго на российскую сельхозпродукцию, то они могут остаться без поставок в ближайшие годы.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)