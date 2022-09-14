Европейцы устали воевать с Россией. США забеспокоились

США опасаются, что энергетические манипуляции России могут сломить решимость Европы в отношении Украины

По словам американских чиновников, существует реальная опасность раскола пока еще единого антироссийского фронта в Европе, сообщает CNN. Отмечается, что в Вашингтоне пристально следят за назревающей политической нестабильностью и призывают европейцев "держаться".

Наташа Бертран (Natasha Bertrand)

Кэти Бо Лиллис (Katie Bo Lillis)

Фил Маттингли (Phil Mattingly)

Вашингтон — Когда президент Джо Байден созвал на закрытую видеоконференцию в четверг почти дюжину западных лидеров, чтобы обсудить вооруженный конфликт на Украине, он, как говорят источники, собирался донести до участников ключевую мысль: надо сохранять единство в вопросе наказания России, несмотря на попытки Кремля превратить энергию в оружие и сломить решимость Запада.

Это была как минимум вторая подобная просьба к Европе — сохранить санкционное давление на Россию на фоне стремительного роста цен на энергоносители и вероятности суровой зимы. В статье, опубликованной в среду в издании Financial Times, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал граждан придерживаться выбранного курса и продолжать поддерживать Украину даже под угрозой "трудных шести месяцев".

Набирающая обороты кампания по обмену сигналами подчеркивает растущую настороженность в Вашингтоне и Брюсселе. Они опасаются, что использование Москвой нефти и газа в качестве оружия может привести к расколу в доселе преимущественно едином европейским фронте противодействия России.

По словам представителей американской и западной разведки, посеять этот раскол и ослабить решимость Запада — задача приоритетной важности для президента Владимира Путина. Особенно сейчас, когда Россия изо всех сил пытается добиться каких-нибудь существенных успехов на поле боя против поддерживаемых Западом и хорошо оснащенных украинских войск.

"Путин делает савку на то, что он будет действовать жестче, чем украинцы, европейцы и американцы; что сможет взять украинцев измором, задушить их экономику. А также на то, что европейцы, столкнувшись с трудной зимой с высокими ценами на энергоносители, утратят решимость", — заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns).

Европа, в том числе и Великобритания, уже остро ощущает последствия: счета за электроэнергию стремительно растут, а лидеры предупреждают, что зимой континент может оказаться в условиях веерных отключений электричества в зависимости от того, насколько снизится температура. "Рынок электроэнергии больше не является функционирующим, поскольку существует один деятель, Путин, который систематически пытается его разрушить и манипулировать им", — заявила в своем выступлении ранее в этом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

К тому же министры энергетики ЕС спорят по поводу находящегося на рассмотрении плана ограничения цен на российский газ. Некоторые страны, включая Венгрию, Австрию и Словакию, опасаются такого ограничения из-за риска ответных мер и полной остановки и без того скромных поставок российского газа.

Похоже, именно этим угрожал Путин на прошлой неделе в своем выступлении на Восточном экономическом форуме.

"Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам …, — заявил он. — Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост"".

Чиновники Белого дома продолжают заявлять о том, что они не наблюдают видимых брешей в едином фронте. Они считают, что действия Путина в какой-то степени предсказуемы и служат лишь укреплению решимости европейских союзников. "Мы считаем, что действия России на самом деле только усилили единство европейцев, — сказал один высокопоставленный американский чиновник. — Сигнал, который Россия посылает каждому европейцу, заключается в том, что она ненадежна. Поэтому враждебность по отношению к России только усиливается".

Но, по словам других американских официальных лиц, существует реальная опасность того, что по мере роста цен на электроэнергию и приближения зимы европейская общественность может выступить против западной стратегии экономической изоляции России.

Москва "определенно хочет, чтобы европейцы нервничали — энергоносители являются ее главным инструментом для того, чтобы настроить европейскую общественность против продолжения военных действий", сказал один источник, знакомый с данными западной разведки.

По словам двух источников, знакомых с позицией правительства в Вашингтоне и Запада, прямое воздействие на Соединенные штаты по-прежнему незначительно, учитывая, что Америка вообще не зависит от российского импорта энергоносителей и является крупным экспортером сжиженного природного газа. Именно это позволило Байдену пообещать в марте, что к концу года Вашингтон направит в ЕС дополнительные 15 миллиардов кубометров СПГ. Рыночные силы в сочетании с упрощением административных процедур и отсутствием ограничений в отношении назначения поставок позволили американским производителям выполнить обещание Байдена уже дважды.

Но американские чиновники внимательно наблюдали за недавними протестами против высоких цен на энергоносители в Чешской Республике и пристально следят за любыми признаками растущей нестабильности в Европе.

"Безусловно, мы внимательно следим за этим — заявил в интервью CNN представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (John Kirby). — Мы по-прежнему видим значительную решимость и единство на уровне руководства здесь, в условиях, когда Путин превращает энергию в оружие. И президент привержен сохранению этого единства, этой решимости и этой силы".

Дипломатия по принципу "важен каждый"

Внутри Белого дома предпринимаются всевозможные действия, направленные на то, чтобы выявить страны, которые, с одной стороны, критически важны для коалиции, а с другой — крайне уязвимы и не защищены от попыток России использовать в корыстных целях свои огромные энергетические ресурсы, а также обеспечить их безопасность и направить туда поставки газа.

"Мы руководствуемся этим принципом во всех наших дипломатических контактах — говорит высокопоставленный представитель администрации. — Мы понимаем его значимость. Этот принцип — важен каждый".

Острая опасность уязвимости Европы стала понятна на этой неделе. Встреча Байдена с лидерами союзных стран состоялась всего через несколько дней после того, как Россия на неопределенный срок перекрыла важнейший газопровод "Северный поток – 1". И уже менее чем через неделю десятки тысяч человек собрались в Праге в знак протеста против резкого роста цен.

Компания "Газпром", оператор газопровода "Северный поток –1" несколько месяцев ссылалась на различные технические проблемы. Но ранее на этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что поставки газа не возобновятся, пока Запад не отменит свои санкции в отношении России.

"Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию", — заявил Песков в понедельник.

Представители западных спецслужб расценили этот шаг как очередную попытку России использовать поставки энергоносителей в качестве оружия и вызвать политическую нестабильность.

"Поднять цены на энергоносители и ослабить внутреннюю поддержку в целом, а затем поднять их еще выше и разозлить людей настолько, чтобы создать серьезные политические проблемы, — сказал один американский чиновник, описывая коротко общую теорию. — Нефть и природный газ — это кувалда Путина, его средство для нанесения удара".

Опасность политической нестабильности, которую, по мнению властей США и ЕС, готовы создать правые элементы по всей Европе, уже давно считается угрозой, но об этом редко говорят открыто. Сейчас ситуация изменилось.

"Еще несколько подобных недель, и европейская экономика просто полностью остановится, — заявил на этой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кро (Alexander De Croo) в интервью изданию Bloomberg. — Опасность здесь в деиндустриализации и серьезном риске возникновения фундаментальной социальной напряженности".

Как сказали источники в интервью CNN, власти США неустанно работают над тем, чтобы предотвратить такой сценарий, а президент Байден считает это первостепенной задачей. В итоге благодаря почти году работы по перенаправлению поставок газа в Европу и снижению ее зависимости от России удалось быстро заполнить хранилища и переориентировать инфраструктуру, а также определить варианты политики и технологии повышения эффективности потребления и сокращения его объемов.

Эта работа затронула весь мир и озадачила чиновников кабинетов министров, а также ведомства и службы, тесно координирующие действия с коллегами из Европы и с чрезвычайной целевой группой США-ЕС по решению вопросов энергетики. При этом европейские лидеры активно совершают дипломатические поездки в стремлении срочно найти альтернативы российским энергоносителям, которые играют на континенте доминирующую роль.

И работа эта дает заметный результат. Как заявила ранее в этом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, импорт российского газа сократился до 9% с максимальной отметки примерно в 40% до начала СВО. Резко снизилась и зависимость от российской нефти.

Но, как сказали в интервью CNN многочисленные американские и западные чиновники, в конечном счете, многое, видимо, будет зависеть от погоды. По словам одного собеседника, знакомого с данными западной разведки, если зима будет теплой, запасов газа в хранилищах, которые уже превысили контрольные показатели, возможно, будет достаточно, чтобы предотвратить массовый дефицит.

Но, по словам собеседника телеканала, это отнюдь не гарантия. Поскольку лидеры ЕС изо всех сил пытаются принять очередные меры по замораживанию или ограничению цен на энергоносители и выделить миллиарды долларов на очередную финансовую помощь, наличие кризиса, который может вылиться в экономическое бедствие, становится ощутимым.

"Это ударит по Европе, — сказал источник. — Но посмотрим, насколько суровой будет зима".