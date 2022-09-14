Контрольный вывод: союзные силы сорвали попытки наступления ВФУ

Украинские войска пытались проявить активность под Красным Лиманом и Углегорском

В ДНР 12 сентября заявили об успехах союзных сил на артемовском направлении и неудачных попытках украинских формирований активизироваться в районе Красного Лимана и под Угледаром. По мнению экспертов, российские войска нашли способы борьбы с тактикой мобильных отрядов украинских сил. В российском Минобороны отчитались о поражении авиацией и артиллерией скоплений ВФУ в районе Купянска и Изюма в Харьковской области, а также об уничтожении большого артиллерийского склада противника в Николаевской области.

Основные направления

Украинские войска не оставляют попыток перейти к контрнаступательным действиям на направлении Красного Лимана, но ситуация контролируется, заявил 12 сентября глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на угледарском направлении тоже заметна активизация ВФУ, но обстановка там также под контролем. Союзные силы продвигаются на ряде участков, на артемовском направлении у них есть определенные успехи.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в этих наступлениях украинские военные активно используют тактику мобильных групп. Небольшие отряды на джипах-вездеходах и легких броневиках обходят позиции обороняющихся и наносят внезапные удары, дезорганизуя оборону.

Подбитый БТР ВСУ в одном из поселков ДНР Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— На первом этапе такая тактика показала себя хорошо. Но сейчас эффективность таких групп уже упала, — пояснил эксперт. — Когда мобильные группы сталкиваются с оборудованными позициями, то сразу несут потери, а так как у них нет тяжелого вооружения, самостоятельно справиться они не могут. Также большую опасность для таких отрядов представляют российские боевые вертолеты. Поэтому, чтобы успешно наступать, ВФУ надо вводить в бой тяжелую технику — танки, боевые машины пехоты и т.д. Но развернуть бронетехнику не получается — по местам ее скопления сразу начинает работать российская авиация и артиллерия.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 12 сентября продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом и Херсоном.

Военнослужащий артиллерийских подразделений ВС РФ во время боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— В районах населенных пунктов Купянск и Изюм в Харьковской области поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. В районе Вознесенска Николаевской области уничтожен склад с 45 тыс. т боеприпасов. Всего за последние сутки на данном направлении противник потерял более 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Поражение резервов

Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВФУ у населенного пункта Роги Черкасской области уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 36 артиллерийских подразделений, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня и 125 районов сосредоточения войск.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России стреляет НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами) по опорному пункту ВСУ в зоне специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО России сбили пять беспилотных летательных аппаратов, а также восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Вывод из-под огня

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Отделение ефрейтора Андрея Саврасова обороняло позиции, когда опорный пункт обстреляли украинские националисты. Военнослужащие, оказавшись отрезанными от мотострелкового взвода, вступили в неравный бой с противником. Ефрейтор Саврасов был ранен, но продолжал управлять своим подразделением. В результате атаку диверсантов удалось сдержать. При этом противник понес серьезные потери.

Артиллеристы НМ ДНР на боевой позиции Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Мотострелковый батальон майора Владислава Никифорова выполнял задачу по удержанию высоты. Украинские боевики пытались прорвать оборону, но благодаря решительным действиям и грамотному управлению все атаки были отбиты. В результате силами подразделения было уничтожено более 10 единиц вооружения и военной техники и до 20 националистов.

— После боестолкновения майор Владислав Никифоров принял решение провести перегруппировку и вывел подразделение в безопасный район, не допустив потерь среди подчиненных, — рассказали в военном ведомстве.

Продвигаясь в район выполнения задачи, группа прапорщика Яна Бирченко столкнулась с украинскими националистами. Завязался бой, в ходе которого Ян умело руководил подчиненными, в результате чего удалось остановить продвижение противника. Когда огонь прекратился, Бирченко вывел подразделение в безопасный район и передал координаты позиций националистов на командный пункт.

Танк Т-80 ВС РФ движется в сторону передовой Источник изображения: Фото: РИА Новости/Викто Антонюк

— Благодаря умелым действиям прапорщика Бирченко удалось остановить продвижение украинских националистов, нанести огневое поражение вооружению, военной технике и живой силе противника, а также сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава, — рассказали в Минобороны.

Мотострелковая рота старшего лейтенанта Ивана Гавро выполняла задачу по удержанию линии обороны российских подразделений, когда при обстреле был ранен комроты. Иван оказал ему первую медицинскую помощь и принял командование на себя.

В этом бою националисты потеряли несколько единиц военной техники, до 20 человек ранеными и убитыми и лишились возможности продолжать наступление. Воспользовавшись временным прекращением огня, Иван сменил позиции и увел личный состав и военную технику в безопасный район. При этом потерь среди военнослужащих не было.

Антон Лавров

Андрей Федоров