Этот истребитель СССР опередил время. Его характеристикам завидовали все

Многообещающий МиГ-27М: истребитель XXI века со сверхзвуковой крейсерской скоростью, который мог бросить вызов F-16

Благодаря своей авионике МиГ-27 был мощнее большинства моделей четвертого поколения, хотя поступил на вооружение в далеком 1970 году, пишет MWM. У него был значительный потенциал для модернизации, но он так и не был раскрыт из-за распада СССР.

Поступивший на вооружение в 1970 году истребитель МиГ-23 с изменяемой стреловидностью крыла производился до 1985 года и стал первым в СССР истребителем с возможностями третьего поколения. Этот самолет во многом опередил свое время: его двигатель превзошел по тяге американский истребитель четвертого поколения F-14A и мог посоперничать даже с F-15 и F-16, а набор датчиков в конце 1970-х обеспечивал ему лучшую ситуационную осведомленность, чем у F-16A ВВС США. По летным характеристикам истребитель имел высокую тяговооруженность и скорость разворота и был одним из быстрейших и самых высотных среди однодвигательных. Более поздние варианты самолета оказались грозными противниками (в частности, на службе у кубинских ВВС) и произвели впечатление на израильских летчиков, когда один из истребителей оказался в их распоряжении после угона сирийским перебежчиком.

Специализированный ударный вариант этого самолета, МиГ-27, разрабатывался для уничтожения наземных целей и поступил на вооружение в 1975 году. В Индии он производился по лицензии до 1994 года. Всего за 25 лет было построено свыше 6 000 МиГ-23/27, причем подавляющее большинство из них — за первые 15 лет. Советский Союз очень рассчитывал на эту конструкцию и вкладывал в нее значительные средства.

На пике своего могущества советские ВВС располагали примерно 1 400 МиГ-23 и свыше 600 МиГ-27, а общий парк составлял порядка 2 000 самолетов. Благодаря своей авионике МиГ-27 как ударная платформа был мощнее большинства моделей четвертого поколения и доказал свою эффективность в руках советских пилотов. Яркий тому пример — сбитый в 1987 году в воздушном бою в Афганистане пакистанский F-16. Пакистан заявил об отсутствии потерь и сообщил, что случайно сбил собственный самолет. На учениях пилоты также не раз доказывали, что МиГ-23 может соперничать с более современными МиГ-29 — особенно на расстоянии. Расхождение между ранними и поздними моделями истребителя значительно: самые боеспособные варианты МиГ-23МЛД могли похвастаться не только полностью новыми двигателями, датчиками и авионикой, но и принципиально иной конструкцией крыла и лучшей маневренностью.

Однако при всех своих высоких характеристиках МиГ-23 был выведен из эксплуатации на несколько лет раньше запланированного срока. С развалом Советского Союза российская экономика ушла в штопор, и с большинством классов истребителей стране пришлось распрощаться. Под нож пошли практически все классы, кроме МиГ-29, Су-27 и Су-24М. Большинство из находившихся на вооружении 800 МиГ-29 были списаны и помещены на резервное хранение вместе с бóльшей частью парка МиГ-23. Основу тогдашних ВВС России, крошечных по сравнению с советскими, составляли тяжелые истребители Су-27 и их производные. Последние МиГ-27 были списаны в 1997 году, а горстка МиГ-23 дослуживала свой век в летных училищах уже в 2010-х.

Однако несмотря на вывод МиГ-23 из состава своих ВВС, Россия продолжала изучать варианты его модернизации и разрабатывала более совершенные варианты, чтобы предоставить пакеты обновлений иностранным операторам и по возможности продать собственные излишки. Так, в 2000-х Белоруссия продала Сирии несколько штук МиГ-23МЛД, наиболее совершенной модификации для завоевания господства в воздухе. В России же самые значительные улучшения коснулись комплекса вооружений истребителя, который прежде полагался лишь на полуактивные ракеты класса "воздух – воздух" Р-23 и Р-24 с радиолокационным наведением, уступающие американским AIM-7E. Помимо прочего, проводились испытания МиГ-23 с ракетой Р-27, разработанной для истребителей четвертого поколения МиГ-29 и Су-27. Ракета была надежнее и обладала почти вдвое большей дальностью по сравнению с Р-23 и Р-24. По некоторым сообщениям, рассматривалась поставка в ВВС Анголы. Еще смелее оказались эксперименты с ракетой "воздух – воздух" Р-77 — первой в России с активным радиолокационным наведением. Благодаря ей МиГ-23МЛД мог превратиться в крайне опасный перехватчик для дальних боев с активным радиолокационным наведением и возможностью "выстрелить и забыть". Для сравнения, американские F-16 получили ее в 1990-х благодаря AIM-120 AMRAAM.

Хотя Россия, по сообщениям, продолжала экспортировать базовые истребители МиГ-23 аж в 2020 году, продав часть из них Ливийской национальной армии, для варианта с новыми дорогостоящими функциями вроде ракет Р-77 она покупателей так и не нашла. Страны, готовые заплатить за такой истребитель подороже, предпочитают самолеты более современные и более совершенные — например, МиГ-29. Не будь их, вероятность экспорта модернизированных МиГ-23/27 из российских резервов оказалось бы намного выше. В 2007 году Россия предприняла, пожалуй, последнюю попытку сбыть усовершенствованные МиГ-23/27 за границу, предложив крайне смелую программу модернизации Индии — крупному оператору МиГ-27Н.

Индия продолжала собирать МиГ-27 по лицензии в течение девяти лет после того, как Россия закрыла собственное производство, и к 1995 году имела парк из 148 истребителей. При этом самолеты закупались вместе с МиГ-29А, заточенными под воздушный бой. Разработанный для Индии вариант МиГ-27Н был самой совершенной версией МиГ-23/27 за всю историю и имел современную авионику, новые бортовые компьютеры и дисплеи в кабине, навигационные системы GPS и ГЛОНАСС, проекционный дисплей, кольцевой лазерный гироскоп, новые каналы передачи данных и современные системы радиоэлектронной борьбы. Самолет также получил авиагоризонт, высотомер и указатель воздушной скорости. Но больше всего истребители выиграли от нового радара, который обеспечил превосходную ситуационную осведомленность и позволял атаковать корабли и другие самолеты. Благодаря этим новшествам комплект авионики МиГ-27Н оказался во многих отношениях совершеннее, чем у первых самолетов США и СССР четвертого поколения.

Индия же заинтересовалась одномоторными истребителями: в отличие от двухмоторных МиГ-29 или Су-30 они дешевле в эксплуатации. Постсоветская Россия не разработала ни одного нового одномоторного истребителя, но предложила весьма амбициозную программу модернизации индийского парка МиГ-27, причем некоторые из предложенных решений воплотились в прототипе МиГ-27М № 115. Самым заметным изменением в конструкции стала замена двигателя Р-29Б-300 на современный АЛ-31 — тот же, что и на истребителях Су-27 и Су-30, составлявших основу индийского парка. Это облегчило бы унификацию парков МиГ-27 и Су-30 и упростило бы техническое обслуживание, а двигатель АЛ-31, превосходящий по мощности любой западный аналог четвертого поколения, резко улучшил бы летно-технические характеристики МиГ-27. Это, в свою очередь, повысило бы эффективность истребителя в воздушном бою и облегчило поражение сухопутных целей, для чего он изначально и разрабатывался.

Турбовентиляторный АЛ-31ФН был на 47 мм короче и почти на 300 кг легче турбореактивного Р-29Б-300, а топлива расходовал на 17% меньше. На индийских Су-30МКИ использовалась модификация АЛ-31ФП. Разработка варианта АЛ-31 для МиГ-23/27 велась с 2003 года — это говорит о том, что Россия могла предложить улучшенные истребители на экспорт, а некоторые даже оставить у себя. Летные испытания модернизированного МиГ-27М №115 проводились с декабря 2007 по февраль 2008 года. Модернизированный истребитель вышел на углы атаки до 22 градусов и показал прирост боеспособности на 22-27%. Российские источники также отмечали, что адаптация воздухозаборников МиГ-27 под АЛ-31 позволила развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость без использования форсажных камер — эта ключевая особенность самолетов пятого поколений и ряда представителей поколения 4+ (например, F-22 и Су-35). Сегодняшним одномоторным истребителям это лишь предстоит.

Поскольку опыт сборки МиГ-27 у Индии уже имелся, Россия предложила поддержку в налаживании производства значительно улучшенного варианта. Главная его привлекательность заключалась в том, что он оказался бы дешевле и проще в обслуживании более тяжелого МиГ-35. Предлагалась также установка системы прицеливания "Платан" с ударного истребителя Су-34 — это значительно повысило бы точность наведения. Однако Индия в дальнейшую модернизацию МиГ-27 решила не вкладываться и полностью отменила тендер на новые легкие истребители. Вместо этого Нью-Дели сосредоточился на разработке отечественного истребителя Tejas, оставив за собой возможность приобрести МиГ-35 в будущем. Хотя у МиГ-23/27 был значительный потенциал для модернизации, распад Советского Союза и крах российской экономики в сочетании с доступностью МиГ-29 привели к тому, что он так и не был раскрыт, если не считать различные прототипы.