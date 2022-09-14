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ТАСС

Глава Мексики предложил создать группу посредников для урегулирования конфликта на Украине

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Украинские военнослужащие в Харьковской области, Украина. 24 августа 2022 года.
Украинские военнослужащие в Харьковской области, Украина. 24 августа 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что необходимо добиться перемирия как минимум на пять лет

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил создать группу международных посредников для проведения переговоров о прекращении конфликта на Украине и достижения глобального перемирия. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции. По словам главы государства, он намерен представить соответствующую инициативу в ООН.

"Она похожа на то, о чем я говорил ранее, речь идет о создании комитета посредников с участием премьер-министра [Индии Нарендры] Моди, Папы [Римского] Франциска и генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, чтобы немедленно начать переговоры как с президентом Украины [Владимиром Зеленским], так и президентом России [Владимиром Путиным], и чтобы также добиться при участии всех перемирия как минимум на пять лет, без военных учений, без ядерных и ракетных испытаний, без интервенций, без участия во внутренних конфликтах, пяти лет мира, чтобы правительства всецело посвятили себя масштабным и тяжелым проблемам народов мира", - сказал Лопес Обрадор.

Ожидается, что более подробно он расскажет о своем плане 16 сентября. В начале августа мексиканский президент уже заявлял о необходимости по меньшей мере на пять лет прекратить все военные конфликты и торговые войны для борьбы с глобальным кризисом.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард 24 февраля осудил присутствие российских вооруженных сил на Украине, потребовав уважать территориальную целостность этой страны и немедленно прекратить огонь. Обрадор позже заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ. Кроме того, во второй половине марта он сообщил, что Мексика занимает нейтральную позицию и не собирается предлагать свои посреднические усилия на переговорах Москвы и Киева.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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