Запад толкает Зеленского на войну до последнего украинца или украинки.

С 1 октября гражданкам Украины, вставшим на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. В их отношении начинают действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин. Об этом заявил юрист министерства обороны Украины Владимир Смелка. «Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в военном учете. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин», — пояснил украинский юрист. По его словам, каждая женщина, которая закончила учебное заведение по какой-либо специальности и получила соответствующую профессию, обязана явиться в территориальный центр комплектования для постановки на учет, если данная профессия предусмотрена в приказе.

В целом понятно, если НАТО, так надо. Но в завершении своего выступления представитель украинского минобороны добавил: «Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на военный учет». Вот здесь – непонятно. То есть получается, что о профессиональной пригодности отдельно взятой гражданки заключение делает не учебное заведение, которое обеспечивает процесс обучения, экзаменует выпускницу и выдает ей документ, подтверждающий сей факт, а некий «работодатель» и, естественно, чиновник из военкомата. Так, что ли? Очень напоминает очередную уловку киевского режима для пополнения рядов ВСУ в результате следующей волны «могилизации». Чем больше женщин, тем лучше! А почему бы и нет? Ведь мужское население Украины правящая хунта бросает в топку войны не задумываясь, даже не предоставив новобранцам возможности пройти хоть какую-нибудь подготовку.

Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, в результате недавнего так называемого «контрнаступления на Херсон» реальные потери ВСУ уже превысили несколько тысяч человек только убитыми. «Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области. По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской», – утверждает Стремоусов.

В Херсонской области ситуацию с «контрнаступлением ВСУ» называют трагедией, уже переплюнувшей Иловайский и Дебальцевский «котлы» на Донбассе по количеству потерь. Однако о масштабах катастрофы жители Украины не знают – режим Зеленского их скрывает. Погибших солдат записывают в «пропавшие без вести» или хоронят «по-тихому».

Примечательно, что о бессмысленности и необдуманности «контрнаступления» украинских войск на Херсонском направлении уже высказались даже независимые западные эксперты, не страдающие излишней лояльностью к России. «Украинское «контрнаступление» и не могло привести к каким-либо значимым для России последствиям», – пишет редактор отдела обороны и безопасности британского издания «The Guardian» Дэн Саббах. Также «The Guardian» цитирует британского аналитика Матье Булега, который восхищен эффективностью действий российских военных: «После некоторых неожиданных украинских успехов русские вернули инициативу в решающей битве». Военный эксперт Бойко Николов из одного среди крупнейших на Балканах оборонного издания «Bulgarian Military» указывает, что даже использование HIMARS не дало украинцам какого-либо преимущества.

Вместе с тем, по имеющейся информации, командование ВСУ не отказалось от планов прорвать оборону, и, как отмечают некоторые российские ресурсы, стягивает в район боевых действий оставшиеся резервы.

Естественно, что любой здравомыслящий человек задумается: «Опять? На те же грабли? Зачем и кому это нужно?».

За ответом далеко ходить не надо. Например, тот же Дэн Саббах из «The Guardian» считает, что эти «демонстративные атаки», которые «не только не подорвали российскую логистику, но даже и стимулировали переброску подкрепления в Херсонскую область», нужны «в первую очередь для Запада». Этой же точки зрения придерживается и глава ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 млрд долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель», – сказал он.

Все банально и просто – Зеленскому срочно нужна «перемога» до 8 сентября. В этот день на немецкой авиабазе «Рамштайн» состоится новый раунд обсуждений военной помощи Киеву. Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, на встречу приглашены министры обороны и военные высокого ранга «со всего мира» для обсуждения обстановки на Украине и вопросов в области безопасности.

Военный историк, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе уверен, что Зеленский идет на эти чудовищные потери ради демонстрации своему основному спонсору – США – способности Украины сопротивляться. «Украине нужны любые активные действия для дальнейшей раскрутки через информационное пространство якобы эффективности существующей финансовой и военной поддержки со стороны коллективного Запада», – считает Кикнадзе.

Невозможно не согласиться с мнением уважаемого Владимира Кикнадзе. Единственное что хочется сделать, так это добавить от себя, что «военно-политическое шоу от Зеленского», густо замешанное на славянской крови, выгодно не только киевскому режиму, но в первую очередь самому коллективному Западу. Руководство Чехии, Германии, Франции и Нидерландов уже вплотную столкнулось с возмущением своих граждан, вызванным снижением уровня жизни из-за антироссийских санкций и беспрецедентной помощи киевскому режиму. Остальная Европа, да и Соединенные Штаты, к этому тоже подходят. Следовательно, по мнению западного политического истеблишмента, необходимо успокоить хотя бы парламентские структуры своих стран, продемонстрировав им победы «украинско-западного оружия» над «российскими ордами», тем самым убедить их в том, что финансовые и военные жертвы не напрасны.

Что касается Зеленского, то с его мотивациями все давным-давно понятно. Чем больше «перемог» и «наступов», тем больше денег от Запада. В каком виде они будут – оружие, снаряжение, оборудование, продовольствие – без разницы, это все равно деньги, в том числе и лично для него. Соответственно, чем больше денег у Зеленского, тем больше у него шансов «соскочить» без ущерба для себя после (во время) завершения СВО. Отсюда и стремление воевать как можно дольше – до последнего украинца. Или украинки?…

Владимир Вуячич