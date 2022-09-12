Даже сильной российской армии нужно сильное плечо белорусской промышленности

В России анонсировано строительство двух новых автобронетанковых завода, основным назначением которых будет ремонт бронетехники и специальных автомобилей военного назначения. Министерство обороны РФ давно заявляло о необходимости дополнительных мощностей, которые могли бы проводить ремонт и модернизацию стоящей на вооружении российской армии техники.

В частности планируется создать 71-й и 72-й автобронетанковые ремонтные заводы Министерства обороны РФ. Предположительно, новые предприятия будут построены в Московской и Ростовской области. Кроме того, планируется создать филиалы по ремонту авто-бронетехники в военных округах и каждой танковой армии.

Таким образом, правительство России приняло во внимание доводы военных экспертов и журналистов о необходимости размещения таких заводов ближе к южным и западным границам страны. В настоящее время большинство ремонтных предприятий сосредоточено за Уралом и в Сибири, что существенно усложняет вопросы логистики.

В свою очередь российскому военному руководству стоило бы обратить внимание на возможности белорусских предприятий. Автомобилестроение – один из крупных секторов белорусского машиностроительного комплекса с долей производства свыше 23% от общего объема машиностроения. Всего в Беларуси насчитывается около 200 заводов. Ведущими предприятиями нашего автопрома являются МАЗ, БелАЗ и ММЗ. К особой черте белорусского автомобилестроения следует отнести высокую степень взаимозаменяемости комплектующих в рамках производственной кооперации с предприятиями России.

Также в Беларуси с 2003 года создан Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь (Госкомвоенпром). В его состав входит более 30 предприятий, которые обладают широкими возможностями по производству, обслуживанию и ремонту военной техники и вооружения.

ОАО «140 ремонтный завод» оказывает комплекс услуг по капитальному ремонту и модернизации бронированных машин и вооружения Т-55, Т-72, Т-80, БМП 1/2 , БТР-60, 70, 80 и их модификаций.

ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» специализируется на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО, а также иного сложного радиоэлектронного оборудования и изделий военного назначения.

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» одно из немногих предприятий на территории СНГ, оказывающее широкий спектр услуг по ремонту и модернизации различных типов авиационной техники.

ОАО «ВОЛАТАВТО» ведет разработки в области проектирования и изготовления мобильных платформ на колесном шасси (пусковых установок, транспортно-заряжающих машин к реактивным системам залпового огня).

ОАО «АГАТ – системы управления» – ведущее предприятие по созданию и обслуживанию автоматизированных систем управления, аппаратно-программных комплексов и технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов.

ОАО «КБ Радар» занимается производством, обслуживанием и ремонтом средств РЭБ.

Белорусское оптико-механическое объединение (холдинг «БелОМО») признанный лидер оптико-электронного приборостроения. БелОМО – универсальное многопрофильное объединение, специализирующееся в разработке, конструировании и производстве лазерных, оптико-электронных и оптико-механических приборов и систем.

ОАО «Пеленг» является ведущим проектно-конструкторским предприятием оптико-электронной промышленности Республики Беларусь.

Еще одной особенностью белорусского ВПК является налаженное тесное взаимодействие с предприятиями гражданского назначения. Такая связь позволяет эффективно функционировать оборонному сектору экономики и своевременно производить современные ВВСТ для Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ежегодно в войска поступает тысячи единиц оборудования, сотни новых образцов ВВСТ, десятки комплексов (авиационных, ЗРК, РЭБ) проходят капитальный и восстановительный ремонт.

Российская Федерация могла бы использовать мощности белорусских предприятий для восстановления и ремонта своей военной техники. Это позволило бы белорусскому ВПК получить новый виток развития, а россиянам ускорить поставки в войска восстановленной военной и специальной техники.

Владимир Вуячич