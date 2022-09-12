Как сорвать накачивание Украины оружием

Западные военные и политики потирают руки – с их слов, поставки вооружений на Украину оказывают влияние на ход боевых действий. На встрече министров обороны стран-членов НАТО принято решение не только продолжать, но даже увеличивать эти поставки. Насколько в реальности эффективно западное оружие и чем на все это может ответить Россия?

8 сентября в немецком Рамштайне прошла встреча министров обороны стран-членов НАТО. Центральной темой стала Украина – а точнее, военная помощь киевскому режиму.

Незадолго до встречи целый ряд европейских политиков (прежде всего, немецких) делали заявления о том, что с военной помощью могут быть проблемы. Мол, желание поставлять есть, однако в запасниках оружия осталось немного – Киеву и без того отправили все, что могли.

Подобные заявления могли стать основанием для вывода о том, что снабжение киевского режима оружием будет сокращаться. Однако для подобных надежд на данный конкретный момент нет особых оснований.

Прямо с конвейера

Прежде всего потому, что лидеры Евросоюза, несмотря на экономические проблемы и социальные протесты, готовы идти в поддержке Украины до конца. Они встали на тропу, сворачивание с которой грозит серьезными проблемами в отношениях с американцами (негативно относящимися к дезертирам), а также собственным электоратом (которому не понравятся уже прошедшие многомиллионные траты на Украину).

"У европейских элит сохраняется готовность поставлять Украине вооружения в долгосрочной перспективе на обозримое будущее, и поэтому европейцы по-прежнему берут на себя обязательство продолжать поставки, но не обязательно прямо сейчас, а через несколько месяцев, может быть, даже через год. Та же Германия, где запасы бундесвера исчерпаны, не отказывается от своего обязательства поставлять Украине вооружения прямо с колес, прямо с конвейера военных предприятий", – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Вынужденное временное сокращение поставок со стороны Европы компенсируется оружием, которое идет из Соединенных Штатов. С начала СВО Вашингтон уже предоставил Украине военную помощь более чем на 10 миллиардов долларов, и в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин объявил еще об одном пакете – на 675 миллионов долларов.

У США, в отличие от Европы, есть куда больше возможностей восстановить свои арсеналы – в интересах, естественно, американского ВПК. Так, например, за последние несколько месяцев США выделили 624 миллиона долларов компании Raytheon на производство "Стингеров", 352 миллиона долларов компаниям Raytheon and Lockheed Martin на производство "Джавелинов", 33 миллиона Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS и 8 миллионов долларов компании AeroVironment на производство дронов Switchblade.

Страх исчез

И если раньше те же американцы осторожно подходили к номенклатуре поставляемого оружия, то сейчас они действуют куда менее избирательно.

"По мнению Вашингтона, до тех пор, пока они не вступят с Россией в войну, Россия не будет наносить по ним какие-то удары. То есть они могут наращивать масштаб своей вовлеченности. Именно поэтому в последнее время вовлеченность США и НАТО в военный конфликт на Украине стала не только гораздо более масштабной, но гораздо менее опосредованной. Уже открытым текстом говорится о том, что украинцы наносят ракетные удары при помощи США, что именно Соединенные Штаты тренируют украинский спецназ, который устраивает теракты на освобожденных территориях и в Крыму", – говорит Дмитрий Суслов.

Наконец, в-третьих, на сегодняшний день между США и Европой существует консенсус относительно того, что Запад должен поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и после завершения военного конфликта и милитаризировать Украину, полностью переводя ее на натовские рельсы. Тренировать украинцев по натовским стандартам и обеспечивать натовскими вооружениями.

"Последние решения по поставкам вооружений ориентированы на эту перспективу, а не только на то, чтобы восполнять бреши в украинских вооруженных силах и вооружениях здесь и сейчас. То есть, проще говоря, сохраняется консенсус по поводу необходимости дальнейшего освоения территории Украины", – говорит Дмитрий Суслов.

Так, американские военные уверяют, что в недрах Пентагона готовится масштабный план по поддержке Украины в средне- и долгосрочной перспективе. То есть как минимум на 5 лет.

А на саммите в Рамштайне Ллойд Остин дал понять, что он ждет подобных же программ от своих европейских партнеров. "Сегодня эта контактная группа должна… поддерживать храбрых защитников Украины в течение длительного времени, а это означает постоянный и решительный поток сил и средств. Это означает срочно, срочно переходить к инновациям и нацелить все наши оборонно-промышленные базы на обеспечение Украины средствами, которые ей понадобятся для предстоящего трудного пути", – заявил Ллойд Остин.

Это означает не только краткосрочные контракты для западных производителей оружия, но и расширение производства. Например, американский завод в Пенсильвании может сейчас выпускать в месяц по 15 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц – и власти США намерены увеличить производительность почти вдвое. Также вдвое планируют увеличить производство РСЗО HIMARS.

В этой ситуации от Киева требовались лишь три вещи. Во-первых, оплачивать эти поставки натурой (что, вероятно, и было сделано в рамках операции "вывоз украинского зерна голодающим Африки"). Во-вторых, показать действенность западных оружейных систем на поле боя – что, по мнению западных же политиков, тоже было сделано.

"Мы видим реальные и действенные выгоды от использования Украиной этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей ракетами HIMARS – и получили разрушительный эффект", – говорит председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, скромно умалчивая тот факт, что значительным количеством целей были гражданские объекты в Донецке. Наконец, в-третьих, Украина должна была показать возможность собственных вооруженных сил вести активные боевые действия – что также было сделано в ходе контрнаступления ВСУ на Балаклею.

Жестче?

Госсекретарь США Энтони Блинкен, приехавший с визитом в Киев, был доволен. "Мы обсудили твердую американскую поддержку Украины, привлечение России к ответственности за совершенные зверства, а также как мы можем с нашими союзниками и партнерами увеличить издержки для России", – заявил госсекретарь. Вопрос теперь в том, как на это реагировать России?

Сейчас ряд отечественных экспертов уверяют, что Москве нужно срывать западные планы по вооружению украинского режима. Некоторые военные журналисты предлагают наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, в том числе по так называемым точкам входа, где эшелоны с западным оружием въезжают на украинскую территорию. Бить, естественно, тогда, когда эшелоны будут на самой Украине.

Другие говорят о том, что необходимо жестко отвечать самому НАТО. "Масштаб поддержки Украины усилится в случае, если Россия и далее не будет предпринимать никаких решительных мер военного характера против непосредственно стран НАТО и Соединенных Штатов. Поэтому, как мне кажется, настало время для, по крайней мере, перевода угрозы эскалации конфликта в практическую плоскость. Если Россия этого не сделает, то масштабы поддержки со стороны США будут лишь усиливаться", – говорит Дмитрий Суслов.

В свою очередь ужесточение позиции Москвы может стать неким отрезвляющим фактором для западных стран, где население уже выходит на антивоенные митинги протеста, а оппозиция требует пересмотра политики. Так, уже в сентябре в Италии состоятся парламентские выборы, на которых прогнозируют победу правых и ультраправых сил, выступающих против сохранения антироссийских санкций и против того, чтобы поставлять Украине вооружения до последнего украинца. В ноябре ожидается победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Республиканцев, которые хоть и продолжат поддержку Украины, но будут подвергать ее гораздо большему контролю (в том числе и для того, чтобы дискредитировать Байдена).

В любом случае ситуация с поставками западного оружия будет решаться на поле боя. Поставками как сегодняшними, так и долгосрочными.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета