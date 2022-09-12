Каким должен быть ответ России на продвижение ВСУ к Донбассу

ВСУ планируют атаковать союзные войска сразу в нескольких районах Донбасса. По замыслу противника, основные удары могут быть нанесены в районах Сватово (ЛНР), а также Красного Лимана и Угледара (ДНР). Какие риски несут в себе подобные планы ВСУ и что этому может противопоставить Россия?

Потери ВС Украины на Криворожском и Харьковском направлении направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными, сообщили в Минобороны России. Это объясняется тем, что несколькими днями ранее украинские военные начали продвижение в Харьковской области.

После этого Минобороны решило перегруппировать воска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания донбасской группировки, а власти Харьковщины призвали жителей эвакуироваться. В результате беженцев разместили в Белгородской области, а также в Луганской народной республике. Пункт временного размещения в Белгороде в воскресенье посетил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В палаточном лагере есть все необходимое – медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область – РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе", – передает официальный сайт "Единой России" слова Турчака.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров лично пообещал вернуть все потерянные в Харьковской области города. "Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов – Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии", – передает РИА "Новости" слова Кадырова.

"Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты", – заявил глава Чечни.

На этом фоне противник обостряет ситуацию в Донбассе. В воскресенье командир бригады "Восток" Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о прибытии украинских эшелонов с личным составом и техникой для участия в боях в республике. "В Покровское, в 50 километрах от Донецка, прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар "Искандерами", – написал он в своем Telegram-канале.

Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. "Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта", – добавил он.

Несколькими часами ранее командир бригады сообщал о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. В свою очередь ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил, что ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром. С другой стороны, силы ДНР подавили попытку контрнаступления ВСУ под Песками.

Все это, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, требует уточнения тактики действий союзных армий в Донбассе с целью дать ВСУ жесткий отпор и тем самым "подлечить украинское командование, у которого началось головокружение от сомнительных успехов".

"Мы, в свою очередь, уже готовимся к боям. Там у нас сейчас стоят самые мотивированные подразделения – бригада "Восток" и Шахтерская дивизия. Также ожидается поддержка российских ВКС и подразделений. Есть все шансы максимально эффективно отразить эту атаку", – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Помимо этого, в ДНР наблюдается усиление ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. "В целом с разной интенсивностью они длятся на протяжении восьми лет. Атаки совершаются в том числе по фильтрационным станциям и подстанциям, отвечающим за подачу воды в республике. В связи с этим у нас есть определенные алгоритмы, позволяющие минимизировать проблемы. И сегодняшняя ситуация – не исключение", – акцентировал Бердичевский.

В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечает стабильную обстановку в республике. "Территория полностью контролируется властями и вооруженными силами. На протяжении последних нескольких суток мы переживаем попытки массированных, хорошо спланированных информационно-психологических атак со стороны Украины. Но после первого довольно серьезного шока мы наблюдаем стабилизацию обстановки", – пояснил он.

"По итогам тех событий, которые произошли в Харьковской области, мы приняли у себя несколько сотен беженцев. Они, в основном, расположились в близлежащих районах, некоторая часть идет транзитом в Россию. Но по сравнению с тем, что было накануне, поток снизился", – отметил собеседник.

"Сейчас те, кто занимается управлением действиями союзных сил, должны сделать довольно серьезные выводы. Нам необходимо определить позиции, на которых можно организовать оборону и усилить резервами позиции вооруженных сил. Противника надо максимально жестко остановить. А после перегруппировки мы обязаны вернуть утраченные территории, в том числе в Харьковской области", – подчеркивает дипломат.

"Нам противостоит хорошо отлаженная западная машина, которая годами работала над переформатированием всей Украины. И, на мой взгляд, основной вывод, который надо сделать сегодня – Россия больше не может воевать вполсилы", – заключил Мирошник.

Алёна Задорожная