NYT: США консультировали Украину по боевым действиям под Харьковом

Летом украинские и американские разведслужбы усилили сотрудничество

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Разведслужбы Украины и США усилили сотрудничество прошедшим летом во время подготовки Киева к боевым действиям под Харьковом. Об этом сообщает в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что прежде украинцы неохотно делились с американцами своей информацией, опасаясь, что США могут увидеть их слабость и сократить масштабы военной помощи. Однако затем они пришли к выводу, что открытость, наоборот, позволит убедить Вашингтон в необходимости наращивать поставки вооружений Киеву.

По информации издания, высокопоставленные представители властей США отказались рассказать, как много деталей "плана контрнаступления" раскрыла Украина американцам, а также насколько велика была помощь США советами. Но один из них сообщил, что американцы "постоянно обсуждали" с Киевом, как Украина может "остановить наступление России" на востоке страны, отмечает газета.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции.