Войти
Военное обозрение

В Киеве намерены вести переговоры с Россией только с позиции силы и после выхода на границы Украины 1991 года

612
0
-3

Источник изображения: topwar.ru

Украина будет готова к переговорам с Россией только после полной деоккупации своих территорий с выходом на границы 1991 года. Вариант с отходом российской армии на позиции 24 февраля власти режим Зеленского больше не устраивают. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Успешное наступление ВСУ в Харьковской области и отход российских войск за реку Оскол с одновременным уходом с севера региона видимо вскружил голову Зеленскому и его окружению, уже считающих, что до разгрома российской армии осталось совсем чуть-чуть. В Киеве уже заявили, что намерены вести переговоры с Россией только с позиции силы, т.е. диктовать условия, а не выполнять российские. Как заявил Резников, теперь в планах командования ВСУ не просто выход на позиции до 24 февраля 2022 года, а полное "освобождение" всех "оккупированных" территорий, включая Донбасс и Крым.

Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины – в пределах 1 декабря 1991 года. Вариантов "на 24 февраля" для Украины уже нет

- заявил украинский министр, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что чем дальше откладывается процесс переговоров, тем сложнее будет договориться.

Ранее другой представитель Киева, также возомнивший себя великим стратегом, а речь идет о секретаре СНБО Данилове, заявил, что наступление ВСУ теперь остановится только там, где будет "нужно Киеву". По его словам, в Киеве уже рассматривают варианты принятия капитуляции России, а также раздела ее на множество мелких государств.

Такие заявления со стороны Киева будут теперь звучать каждый день, пока российская армия не начнет контрнаступление и не погонит украинские войска обратно. Вот тогда и Резников и Данилов сразу вспомнят о предложениях России, но уже будет поздно, власти Украины во главе с президентом - террористом должны быть денацифицированы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
22.02.2022
Россия может сегодня признать независимость ДНР и ЛНР. Итоги заседания Совбеза
17.02.2022
"Не нуждаемся в разрешении". Эксперт о возвращении войск РФ после учений
15.02.2022
Лавров назвал ответ США по ключевым предложениям России по безопасности отрицательным
21.05.2021
Блинкен заявил Лаврову об обеспокоенности присутствием войск РФ близ Украины, состоянием здоровья Навального - госдеп
13.08.2020
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике
12.08.2020
Глава МИД ФРГ: только с участием РФ в обсуждении важных международных тем можно достичь устойчивых результатов
14.12.2017
МО: Киев пытается исключить специалистов РФ из процесса мониторинга ситуации в Донбассе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:38
  • 31793
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»