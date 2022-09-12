В Киеве намерены вести переговоры с Россией только с позиции силы и после выхода на границы Украины 1991 года

Источник изображения: topwar.ru

Украина будет готова к переговорам с Россией только после полной деоккупации своих территорий с выходом на границы 1991 года. Вариант с отходом российской армии на позиции 24 февраля власти режим Зеленского больше не устраивают. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Успешное наступление ВСУ в Харьковской области и отход российских войск за реку Оскол с одновременным уходом с севера региона видимо вскружил голову Зеленскому и его окружению, уже считающих, что до разгрома российской армии осталось совсем чуть-чуть. В Киеве уже заявили, что намерены вести переговоры с Россией только с позиции силы, т.е. диктовать условия, а не выполнять российские. Как заявил Резников, теперь в планах командования ВСУ не просто выход на позиции до 24 февраля 2022 года, а полное "освобождение" всех "оккупированных" территорий, включая Донбасс и Крым.

Киев готов к переговорам после деоккупации всех территорий Украины – в пределах 1 декабря 1991 года. Вариантов "на 24 февраля" для Украины уже нет

- заявил украинский министр, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что чем дальше откладывается процесс переговоров, тем сложнее будет договориться.

Ранее другой представитель Киева, также возомнивший себя великим стратегом, а речь идет о секретаре СНБО Данилове, заявил, что наступление ВСУ теперь остановится только там, где будет "нужно Киеву". По его словам, в Киеве уже рассматривают варианты принятия капитуляции России, а также раздела ее на множество мелких государств.

Такие заявления со стороны Киева будут теперь звучать каждый день, пока российская армия не начнет контрнаступление и не погонит украинские войска обратно. Вот тогда и Резников и Данилов сразу вспомнят о предложениях России, но уже будет поздно, власти Украины во главе с президентом - террористом должны быть денацифицированы.