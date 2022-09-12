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ТАСС

Премьер Греции заявил, что страна не собирается поставлять на Украину системы С-300

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции

Как отметил Кириакос Мицотакис, оказываемая Украине поддержка не может идти в ущерб обороне Греции

АФИНЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Греция не собирается отправлять на Украину ЗРК С-300 российского производства, так как они нужны для обороны самой Греции. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в воскресенье на пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке. Его высказывания транслирует греческий телеканал ERT-1.

Премьера спросили, намерено ли правительство направить на Украину бронированные машины типа БМП-1 вместе с греческими специалистами для обучения украинских солдат, а также комплексы С-300. По словам Мицотакиса, что касается отправки С-300 на Украину, то "такой вопрос не стоит". "Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы оказываем Украине, не может идти в ущерб обороне нашей страны", - сказал он.

"Мы договорились об отправке ряда старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные германские бронированные машины, - продолжил Мицотакис. - Переговоры об этом нашем решении продолжают идти. К этому я ничего не могу больше добавить".

Начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил в марте журналистам, что Греция не рассматривает вопрос о передаче Украине системы С-300 российского производства, так как "это ослабит обороноспособность страны". Телеканал Skai тогда заметил, что принадлежащая Греции С-300 размещена в островной части страны, и кое-кто в Вашингтоне стал рассматривать ее возможную отправку на Украину в свете требований Турции по "демилитаризации греческих островов", которую отвергают Афины.

Минобороны Греции подтвердило 31 мая, что республика отправит на Украину БМП-1 производства бывшей ГДР в обмен на бронированные машины Marder из ФРГ. В ведомстве добавили, что "детали будут урегулированы в ближайшее время между Министерством национальной обороны [Греции] и Федеральным министерством обороны Германии, чтобы соглашение было реализовано как можно скорее".

По сообщениям различных источников СМИ, в 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1.

Греческий портал Ieidiseis.gr информировал 1 июня, что ФРГ намерена поставить Греции БМП Marder, снятые с производства и без боеприпасов, взамен готовых к применению БМП-1 советского производства.

В июне министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне, сообщил, что соглашение Греции с ФРГ о поставке Афинами на Украину БМП-1 в обмен на Marder еще не финализировано. 

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С-300
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