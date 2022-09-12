На Украине представили проект нового завода по производству турецких ударных беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Baykar представила проект нового завода, который планирует построить на территории Украины. Изображения нового предприятия по производству беспилотников публикует украинская пресса.

Компания Baykar намерена построить на Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и исследовательский центр. Все это должно разместиться на площади 30 тысяч кв. метров. Для этого глава компании уже приобрел землю под новое производство, на котором в перспективе планируется производить не только Bayraktar TB2, но и новейший беспилотник Bayraktar Akinci и беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma.

Как заявил Халук Байрактар, компания Baykar выбрала Украину в качестве стратегического партнера и намерена строить с Киевом долгосрочные отношения. При этом турки исключили любое сотрудничество с Россией и продажу ей ударных беспилотников, даже при условии предоставления многомиллионных контрактов.

Источник изображения: topwar.ru

Baykar полностью на стороне Украины и ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена

- заявил Халук Байрактар.

В Киеве заявляют, что намерены насытить ВСУ ударными беспилотниками, а также поставлять их на экспорт.

Между тем в Кремле подтвердили, что построенный на Украине завод по производству беспилотников будет демилитаризован с помощью высокоточных ракет, российская армия планомерно уничтожает военную промышленность Украины и не даст развернуть производство ударных дронов.