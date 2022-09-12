Несерийные объекты. Топ-5 отечественных танков, не запущенных в массовое производство

В технической и отчетной документации эти машины так и остались "объектами" или "изделиями", даже несмотря на то, что многие из них обладали уникальными характеристиками. В честь Дня танкиста, который в России отмечают 11 сентября, рассказываем о самых интересных несерийных разработках, которые можно назвать настоящим эксклюзивом в мировом танкостроении

Модернизированная "тридцатьчетверка"

Модернизация Т-34, ставшего впоследствии главным советским танком Великой Отечественной войны, началась в 1940 году. По данным из открытых источников, причиной для внесения изменения в конструкцию стал сравнительный тест "тридцатьчетверки" с немецким Panzer III, закупленным в Германии после подписания пакта о ненападении. В результате исследования, проведенного советскими инженерами и танкистами, выяснилось, что немецкая "тройка" обладала значительным превосходством в скорости, вооружении и броневой защите. Кроме этого, внутри танка были созданы более комфортные условия для экипажа.

На основании выводов специалистов "тридцатьчетверку" решено было серьезно и спешно модернизировать. Работы начались зимой 1941-го под руководством конструктора Александра Морозова.

В итоге советская машина получила более мощный 600-сильный двигатель (у обычного Т-34 — 500 л.с.), свечная подвеска была заменена на более современную торсионную, а на основной башне была оборудована отдельная командирская башенка, что позволило расширить внутреннее пространство танка. Также обновленной машине был увеличен боекомплект пушки с 77 до 100 выстрелов, а сам Т-34 оказался почти на тонну легче предыдущей версии.

В июне 1941 года в соответствии с приказом наркома среднего машиностроения производство "тридцатьчетверок" должно было прекратиться, вместо них в серию вводились танки Т-34М. Однако в планы вмешалась начавшаяся 22 июня война, и приказ был отменен. После эвакуации завода вглубь страны к танку Т-34М конструкторы больше не возвращались.

Истребитель с "Драконом"

"Объект 150", ИТ-1, самоходный противотанковый комплекс — все это названия первого и единственного в мире ракетного истребителя танков. Конструкторы Уралвагонзавода, расположенного в Нижнем Тагиле, создали эту уникальную машину в конце 1950-х на базе серийного Т-62. ИТ-1, согласно проектной документации, должен был уничтожать бронированную технику противника с помощью установленного на башне противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), получившего впоследствии название "Дракон". Он стрелял управляемыми ракетами, способными пробить 250-миллиметровую броню. Новая машина могла вести огонь с места и в движении с вероятностью поражения цели около 90% на дистанции до 3 км.

Самоходный противотанковый комплекс ИТ-1. Источник: © Пресс-служба Уралвагонзавода

На завершающем этапе испытаний ИТ-1 за несколько минут поразил ракетами сразу три танковые мишени, и было принято решение в кратчайшие сроки наладить серийное производство новых машин.

В период с 1966 по 1970 год было изготовлено 220 истребителей танков. Правда, служба ИТ-1 оказалась недолгой — в середине 1970-х машину сняли с вооружения. Однако опыт ее создания и эксплуатации помог выбрать правильный вариант сочетания классического пушечного и управляемого ракетного вооружения современного танка. Созданные в 1970–1980-х годах советские основные боевые танки получили мощные гладкоствольные орудия, способные вести огонь как обычными бронебойными и фугасными снарядами, так и запускаемыми через ствол управляемыми ракетами. Сегодня этот принцип используется и на новейшем Т-14 "Армата", и на лучших западных танках.

С мотором "на боку"

Соревнование брони и снаряда проходит через всю историю мирового танкостроения. В связи с появлением мощных пушек и боеприпасов конструкторы танков увеличивали толщину защиты и проектировали броневые корпуса и башни с наиболее выгодной противоснарядной формой. Высшим достижением в этом состязании, своего рода идеалом, стал появившийся в Нижнем Тагиле в 1950-х годах танк "объект 140". Его создатели, стремясь выгадать на броню дополнительные сотни килограммов веса, впервые применили ходовую часть из алюминиевого сплава. А двигатель завода даже положили "на бок". Это потребовало серьезной переделки моторного отсека, коленвала и мест крепления других узлов, но зато позволило снизить высоту моторно-трансмиссионного отделения. И главное — разработчики создали корпус из гнутых профилей переменной толщины, обеспечив тем максимальную противоснарядную стойкость на наиболее обстреливаемых участках.

Танк "Объект 140". Источник: © Пресс-служба Уралвагонзавода

Однако все ухищрения оказались тщетными: ставшие массовыми в те же 1950-е годы кумулятивные боеприпасы нового поколения с легкостью пробивали броню "сто сорокового" — так же, как и серийных Т-54 или Т-55. Урок был усвоен: защита танков следующего поколения Т-64, Т-72 и Т-80 была усилена не за счет толщины и формы стальных конструкций, но за счет применения многослойных преград и активных методов защиты.

Танк с турбиной

В течение всего ХХ века конструкторы вынуждены были увеличивать боевую массу танков — чтобы поставить больше брони, новые пушки и приборы, увеличить боекомплект и т.д. А это значит, что требовались все более сильные моторы, причем желательно без увеличения веса и размеров моторно-трансмиссионного отделения. В 1950-х годах перспективное направление подсказали авиаторы: газотурбинный двигатель (ГТД). К концу десятилетия идея оборудовать танк ГТД получила поддержку в руководстве вооруженных сил.

ГТД поначалу апробировали на серийном Т-55, но было ясно, что для реализации потенциала нужна машина с более продвинутой ходовой частью. Уралвагонзавод предложил свой опытный "объект 167", работы по которому были ранее прекращены в пользу харьковского танка "объект 432" — будущего Т-64. Так появился "объект 167Т".

Танк "Объект 167Т". Источник: © Пресс-служба Уралвагонзавода

В целом, по данным специалистов Уралвагонзавода, идея себя не оправдала — для танка требовался ГТД специальной конструкции. Однако ходовую часть "объекта 167" испытали по полной программе. Через несколько лет она появится на новом тагильском танке Т-72.

Бронированная машина поддержки танков

В начале 1970-х годов на вооружение пехоты западных стран стали поступать современные ручные противотанковые гранатометы (РПГ), что, по мнению военных специалистов, представляло потенциальную угрозу советским танкам.

По данным из открытых источников, ответом отечественной оборонки стало создание высокозащищенной боевой машины, которая на поле боя должна была прикрывать танки от возможных атак гранатометчиков, расчетов с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), пехоты и бронетехники противника с возможностью одновременного подавления нескольких целей.

БМПТ 781. Источник: © Пресс-служба Уралвагонзавода

Новая машина, получившая название "БМПТ 781" (боевая машина поддержки танков), была построена на базе танка Т-72. БМПТ получила независимые боевые модули с возможностью замены вооружения на более современное, а также автоматические пушки, которые управлялись дистанционно.

В 1989 году Челябинский тракторный завод изготовил четыре образца "объекта 781", однако уже в 1990 году в связи распадом СССР и начавшейся конверсией военного производства работы по созданию БМПТ были свернуты. Тем не менее идеи, заложенные в эту машину, продолжают жить и сегодня. На ее основе создана современная БМПТ "Терминатор", успешно зарекомендовавшая себя в боевых условиях в Сирии.

]Василий Кучушев