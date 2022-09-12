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ТАСС

На Запорожье сообщили об остановке шестого блока ЗАЭС

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Запорожская область
Запорожская область.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Он оставался единственным функционирующим на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Шестой блок Запорожской АЭС был остановлен в ночь на воскресенье в 03:45 по местному времени (совпадает с мск). Об этом ТАСС сообщил председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. 

"Примерно в 03:45 остановлен 6-й блок", - сказал он.

Рогов добавил, что остановка реактора была контролируемой, и остается возможность его перезапуска.

"Он остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. <...> Атомная станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности - от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1 000 МВт. Это очень вредно, потому было принято такое решение [об остановке энергоблока]. Что будет дальше - сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Шестой энергоблок оставался единственным функционирующим на Запорожской АЭС. Пятый энергоблок ЗАЭС был аварийно остановлен еще раньше, когда в результате обстрелов с украинской стороны были перебиты линии электропередачи, которые обеспечивали подачу сгенерированной на станции энергии в систему. Несколько дней назад Рогов сообщал, что шестой энергоблок также из-за повреждения линий работал на предельно низкой мощности.

В свою очередь глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти не исключают вариант полной остановки работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях регулярных обстрелов ее территории с украинской стороны.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последнее время она постоянно подвергается ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который побывал на станции в составе миссии агентства, говорил, что считает вероятной полную остановку единственного работающего реактора ЗАЭС из-за нарушения внешнего питания в результате обстрелов. 

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