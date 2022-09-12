Испания запускает собственную программу подготовки украинских военных, аналогичную британской

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Испания присоединяется к программе подготовки военнослужащих украинской армии, но посылать своих военных инструкторов в Великобританию не будет. Вместо этого принято решение открыть учебный центр на испанской территории. Об этом пишет испанское издание "El Mundo" со ссылкой на военное ведомство.

Испания активно включилась в программу поддержки режима Зеленского, отправив Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм и зимнее обмундирование. Также идет подготовка к отправке на Украину бронетехники, а пока она готовится, в Мадриде решили открыть собственный учебный центр для обучения военнослужащих ВСУ. Располагаться он будет в Сарагосе, куда уже прибыло около 600 украинских военных для лечения и восстановления.

Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны

- заявили в испанском Минобороны.

В Мадриде намерены запустить такую же учебную программу, как и Великобритании. В основном ВСУшников будут обучать применять западное вооружение и технику, в частности танки и ракетные системы. Кроме того, в программу обучения войдет медицинская подготовка, саперное дело, тактика и т.д. Планируется, что в процессе будет использоваться транспорт и снаряжение испанской армии, а вот стрелковое и другое оружие будет соответствовать тому, что применяет ВСУ, т.е. что-то из семейства клонов автоматов Калашникова.

В Минобороны Испании подчеркнули, что у них имеется богатый опыт подготовки иностранных военных, испанские инструкторы готовили военнослужащих армий Афганистана, Ирака и Мали. Подготовят и для армии Украины.