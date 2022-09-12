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КНДР резко улучшила свои ракеты

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Новая баллистическая ракета малой дальности KN-23 во время запуска
Новая баллистическая ракета малой дальности KN-23 во время запуска.
Источник изображения: Фото: KCNA/via REUTERS

КНДР продемонстрировала резкое улучшение характеристик своих ракет после 2019 года, переведя значительную их часть на твердотопливные двигатели и усложнив их перехват благодаря более сложной траектории полета. Такие аналитические данные приводит японская газета Nikkei.

Одним из главных достижений издание называет переход на твердотопливные двигатели, поскольку это усложняет спутниковую разведку. Твердотопливные ракеты можно запускать неожиданно. Анализ ракетных пусков КНДР показал, что в 2016-2017 году лишь в 13 процентах случаев использовались твердотопливные двигатели, а после 2019 года на них приходилось уже свыше 70 процентов пусков. Как пишет издание, Пхеньян заменил старые модели «Скад» и «Нодон» на новые KN-23 и KN-24, аналогичные ракетам, которыми обладают Россия и США.

Кроме того, КНДР разработала технологию, позволяющую ракетам маневрировать во время полета, что также усложняет их перехват. Так, ракеты способны «нырять» во время полета для изменения высоты, а также маневрировать вправо и влево.

Эксперты считают, что КНДР находится в стадии разработки тактического ядерного оружия. В США, Японии и Южной Корее считают, что Пхеньян может провести седьмое ядерное испытание.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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