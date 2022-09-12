Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже

Представитель Кремля подчеркнул, что сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Совещания президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу во время посещения соревнований по конкуру, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более, что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать", - сказал Песков. При этом он добавил, что "сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо".

Представитель Кремля заверил, что в будущем совещания будут. "Да", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос. Песков также напомнил, что в Приморье Путин провел совещание с руководством Минобороны и с директорами и руководителями ведущих предприятий ОПК.