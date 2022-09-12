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ТАСС

Экипаж "Шэньчжоу-14" с орбиты Земли поздравил жителей Китая с праздником Середины осени

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Экипаж "Шэньчжоу-14"
Экипаж "Шэньчжоу-14".
Источник изображения: news.cgtn.com

Командир экипажа Чэнь Дун, космонавты Цай Сюйчжэ и Лю Ян пожелали своим соотечественникам "во всех уголках Земли" счастья и веселых выходных в кругу близких

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Участники китайской пилотируемой миссии "Шэньчжоу-14" с земной орбиты поздравили в субботу жителей Китая с одним из главных национальных праздников - Чжунцюцзе - фестивалем Середины осени. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Командир экипажа Чэнь Дун, космонавты Цай Сюйчжэ и Лю Ян пожелали своим соотечественникам "во всех уголках Земли" счастья и веселых выходных в кругу близких. "Несмотря на расстояния, все мы любуемся красотой одной Луны", - сказали они в своем видеообращении.

Праздник Середины осени приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю и связан с окончанием сельскохозяйственных работ - в этом году он празднуется 10 сентября. Этот день жители Китая стараются провести в кругу семьи. По данным Министерства транспорта КНР, более 18 млн жителей страны отправились в путешествия или в родные края автомобильным и водным транспортом.

В этот день китайцы угощают близких традиционным лакомством - так называемыми лунными пряниками, или юэбинами. Они исполняются в круглой форме, которая символизирует лунный диск на небосклоне. Начинка может включать в себя орехи, мед, фрукты, яйца, рыбу и другие продукты.

Как сообщил в субботу информационный портал "Сина", один из ресторанов города Чунцин на юго-западе Китая в честь праздника представил гигантские "юэбины": диаметр пряников достигает 1,5 метра, а вес превышает 20 килограмм. В качестве начинки использовались острая сычуаньская горчица, угорь, амурский вьюн, кинза, яйца с помидорами и другие китайские продукты. 

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Страны
Китай
Проекты
Шэньчжоу
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