Эксперты NASA заменили на лунной ракете SLS прокладки, связанные с утечкой топлива

Теперь специалисты планируют провести оценку работы системы

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) произвели замену прокладок в топливной системе сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, запуск которой в рамках лунной миссии Artemis 1 ранее был отложен из-за утечки жидкого водорода. Об этом сообщается в субботу на сайте NASA.

Ранее в американском космическом ведомстве отмечали, что работы по ремонту SLS проводятся непосредственно на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это позволит специалистам по завершении работ на месте протестировать линию подачи жидкого водорода "в криогенных условиях" и собрать "как можно больше данных" о причинах возникновения неполадки.

После отсоединения линии подачи топлива эксперты "заменили прокладки на основной ступени SLS, связанные с утечкой жидкого водорода, выявленной при попытке запуска 3 сентября", указывается на сайте NASA. Теперь специалисты NASA планируют в течение выходных провести оценку работы системы. 17 сентября будет произведена пробная заправка основной ступени ракеты-носителя жидким топливом, что позволит экспертам проверить систему при сверхнизких температурах.

Ранее глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри заявил на пресс-конференции, что очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космическим кораблем Orion к Луне может быть предпринята 23 сентября. В качестве резервной даты запуска выбрано 27 сентября.

Запуск SLS с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида был запланирован на прошлую субботу, но его отложили из-за утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. 29 августа полет также отложили по причине утечки водорода при заправке. Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов. Глава NASA Билл Нельсон ранее заявил, что перенос запуска SLS не отразился на сроках программы высадки астронавтов на Луну.