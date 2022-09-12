Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США

Украина активно ведет террористическую работу по РФ при полной поддержке и спонсорстве Вашингтона

Американское руководство раздумывает над поставками Украине систем вооружений, которые ВСУ сможет применять по территории Российской Федерации. Это могут быть дальнобойные ракеты ATACMS для комплексов HIMARS, а также авиационные средства поражения. На Украине уже не скрывают своих намерений

использовать их внутри границ нашей страны. Последние недели Киев активно ведет террористические атаки на российскую территорию. При этом соседнее государство не скрывает, что делает это с молчаливой поддержки Вашингтона. Чем может ответить Россия в военном смысле на такой вызов — разбирались «Известия».

Эшелонированная оборона

Можно предложить сразу несколько вариантов военной реакции. Среди них должны быть оборонительные мероприятия, угрозы ответных мер и специальные военные операции по нарушению поставок подобных систем оружия. Последнее можно воспринимать как вид активной обороны, которая в такой ситуации выглядит совершенно оправданной. Рассмотрим военно-техническое решение подобной системы уравнений с множеством неизвестных.

Оборона российской территории должна строиться комплексно — начиная от нарушения возможности применения системы вооружений и заканчивая возможностью перехвата уже выпущенных в нашу сторону ракет.

ЗРК С-500 Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

На ближней дистанции, последнем рубеже, прикрытие должны обеспечить силы противовоздушной обороны с

самыми современными зенитными комплексами и системами типа «Панцирь-С», С-350 «Витязь», С-400 и новейшими С-500. Нельзя забывать и системы войсковой ПВО типа «Бук-М2» и «Бук-М3». В идеале вокруг основных обороняемых центров должны быть выстроены купола защитных «зонтиков», перекрывающие друг друга как по дальности, так и по высотам, и по специфическим возможностям ЗРК.

Безусловно, нужно сплошное радиолокационное поле, и с учетом вероятного применения баллистических ракет малой дальности — тех самых ATACMS — радиолокационный контроль должен простираться до высот ближнего космоса. Таким образом, необходимо выстроить систему обороны, которая уничтожит максимум из того количества ракет, которые враг сможет запустить по нашим объектам. Есть ли вероятность того, что будут сбиты все боеприпасы противника? Есть. Но в реальности какое-то количество из них прорвется. Даже если удастся получить высочайшую эффективность ПВО и ПРО на уровне 90% — тогда из 100 ракет противника до целей долетит 10, что всё равно не мало. Поэтому одной обороны недостаточно.

Поиск пусковых

Если уменьшить количество запущенных с украинской территории ракет, то удастся в разы снизить эффективность таких ударов и повысить надежность системы ПВО. Хотя бы просто потому, что по меньшему количеству целей система обороны сможет работать более эффективно. Самый эффективный способ сделать это — уничтожение стартовых позиций и пусковых установок.

Этот метод используется давно — вспомним охоту западной коалиции за SCUDами Саддама Хуссейна в Ираке. Поиск пусковых установок надо вести совместно средствами воздушной, космической и радиотехнической разведки, которые сканируют и выявляют всплески активности цифровых обменов по радиосвязи. Вскрыть и расшифровать передающуюся информацию вряд ли получится быстро, но выявление закономерностей и пеленгация точек передачи позволит вскрыть тактику применения ударных сил врага.

Нанесение ударов РК «Бастион» и ракетами «Калибр» по инфраструктуре украинской армии Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В воздухе можно организовать дежурство авиации со сверхзвуковыми Х-31, а также работать по вскрытым целям баллистическими ракетами комплексов «Искандер-М» с минимальным подлетным временем. Склады никуда не убегут, по ним можно бить и чем-то менее скоростным — например, «Калибрами» и другими крылатыми ракетами. А для «Искандеров» самые важные цели — мобильные.

В рассмотренном выше сценарии удара сотней ракет снижение количества пусковых установок противника на 40% уменьшит количество прорвавшихся ракет с десяти до пяти. Одно только это позволит сохранить сотни жизней.

Разрыв логистических цепей

Поступают ракеты к противнику через склады, транспортные маршруты, авиабазы на территории соседних стран. Комплекс «Кинжал» с самолетом-носителем МиГ-31И может высокоточно и прямо в момент разгрузки поразить любой самолет любой страны на территории всей Восточной Европы. К чему может привести такая работа по предотвращению снабжения ракетами? К уменьшению прорвавшихся ракет до двух-трех.

Но где-то же грузят эти ракеты на самолеты — там, за океаном? Подвозят со складов к авиабазам. В конце концов производят. Конечно, это уже почти фантастика, но технически ракетой «Циркон» можно незаметно или почти незаметно, как хирургическим лазерным скальпелем, «вырезать» конкретную погрузку и, наверное, даже в момент взлета. Конечно, не с любой американской авиабазы — нужно чтобы она находилась на расстоянии до 1000 км от международных вод.

Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Можно ли в итоге снизить количество ракет, которые взорвутся в наших городах до нуля? Да, это возможно средствами пассивной и активной обороны. Но это не всё. У нас есть еще одно уравнение, которое успешно работает с 1945 года в вопросах стратегического противостояния, — угроза ответного удара.

Действительно, если по нашей территории может быть нанесен удар американским оружием, то почему по американской территории нельзя нанести удар российскими ракетами? США явно не беспокоит угроза возможной ядерной войны, когда они дают добро на применение «Хаймарсов» по России. Так может быть заставить их задуматься об опасностях такого пути? Имеет смысл развернуть бригаду «Искандеров» на Чукотке или несколько звеньев Ту-22М3 в Никарагуа или на Кубе. Возможно, это заставит Соединенные Штаты задуматься о том, что своими действиями они подталкивают мир на несколько шагов ближе к ядерному апокалипсису.

Дмитрий Корнев