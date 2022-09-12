Российские военные сравнили системы «Солнцепек» со снайперской винтовкой

Российские военнослужащие применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, и сравнили их действие со снайперской винтовкой. Об этом рассказал командир батальона в видео, распространенном Минобороны России в Telegram-канале ведомства.

«"Солнцепек", выжигает все, что можно. Площадь поражения — до трех футбольных полей», — сообщил военный. По его словам, от огнеметной системы очень тяжело скрыться. «То есть мы стреляем и используем машину, как снайперскую винтовку: "один выстрел — одна цель"», — резюмировал военнослужащий.

В Минобороны уточнили, что российским военным удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой.

Ранее сообщалось, что российские военные начали переброску тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. Минобороны показало видео, на котором запечатлена переброска российских войск на Харьковское направление. На кадрах видны длинные колонны грузовиков, которые везут различную военную технику.

«Солнцепек» предназначен для поражения живой силы, техники и укреплений. Огнеметная система оснащена боеприпасами калибра 220 миллиметров.