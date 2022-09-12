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Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны РФ показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки российских войск по Вооруженным силам Украины (ВСУ).


«Действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, боевые расчеты проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военные начали переброску огнеметных систем «Солнцепек» на харьковском направлении.

В этом регионе идут интенсивные бои с 7 сентября, когда вооруженные формирования Украины (ВФУ) перешли в контрнаступление. Днем ранее, 9 сентября, Минобороны РФ опубликовало кадры переброски бронетехники и личного состава в Харьковскую область.

Тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» бьет снарядами 220 мм. Дальность — больше 6 км, зона поражения — 40 тыс. кв. м. ТОСы выжигают позиции противника дотла. Огненная смесь проникает в любую щель, будь то схрон, подвал или пещера. Спрятаться от массированного удара невозможно.

8 сентября администрация Харьковской области сообщила, что резервные силы входят в регион. Уточнялось, что по всей линии соприкосновения продолжаются бои.


В тот же день сообщалось, что российские военные отбили попытку ВСУ взять в окружение город Балаклея в Харьковской области. Украинская армия пыталась взять населенный пункт в кольцо, однако у них получилось прогнуть немного линию обороны только по части территории, затем они были отброшены.

Военный журналист Евгений Поддубный 7 сентября отметил, что ВСУ не удастся закрепить успех на харьковском направлении.


Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
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Путин Владимир
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1 комментарий
№1
12.09.2022 05:17
Цитата, q
Тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» бьет снарядами 220 мм. Дальность — больше 6 км, зона поражения — 40 тыс. кв. м. ТОСы выжигают позиции противника дотла. Огненная смесь проникает в любую щель, будь то схрон, подвал или пещера. Спрятаться от массированного удара невозможно.

Это оружие на деле доказало свою эффективность как при наступлении так и в обороне.
В отличии от БМПТ с сомнительными боевыми характеристиками рота Солнцепёков реально может заменить один-два  батальона дефицитной пехоты.
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