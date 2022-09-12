Премьеры Нидерландов и Британии договорились нарастить военную помощь Киеву

Марк Рютте и Лиз Трасс в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине

ГААГА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с главой правительства Великобритании Лиз Трасс, стороны обсудили ситуацию на Украине и признали необходимость усилить военную помощь Киеву.

Рютте сообщил в Twitter, что в ходе разговора первым делом выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II и подчеркнул "тесную связь" между двумя странами.

"Также мы обсудили ситуацию на Украине <...>, и мы условились о необходимости нарастить нашу военную помощь", - указал Рютте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции.