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Интерфакс-АВН

Представители РФ и ООН обсудили гуманитарные проблемы Донбасса, Украины, Сирии

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил 9 сентября в Женеве с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди гуманитарную ситуацию в Донбассе, на Украине и в Сирии, сообщил в субботу МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках и на Украине", - говорится в сообщении МИД РФ.

По его информации, "особое внимание было уделено обсуждению перспектив продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания".

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Россия
Сирия
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ООН
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