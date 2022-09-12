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РИА Новости

Медведев посетил оборонные предприятия в Туле

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Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев посетил два оборонных предприятия в Туле и обсудил выполнение гособоронзаказа

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе поездки в Тулу посетил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" и АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева", сообщили в его секретариате.

"Дмитрий Медведев осмотрел основные производственные мощности, продукцию, изготавливаемую на предприятиях, технику, поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа, а также её перспективные образцы", - рассказали в секретариате.

Зампред Совбеза также провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники.

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