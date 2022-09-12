Пилотируемый корабль "Союз МС-22" заправили топливом на Байконуре

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Специалисты космодрома Байконур завершили заправку топливом пилотируемого корабля "Союз МС-22", который отправится к Международной космической станции (МКС) 21 сентября, сообщает в субботу Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"На космодроме Байконур специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-22" компонентами топлива и сжатыми газами", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, после заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки 254 и установлен на рабочее место для проведения дальнейших работ, включающих укладку доставляемых грузов, проверку герметичности люков и контрольное фотографирование изделия, монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции на поверхности отсеков, контрольное взвешивание корабля и его стыковку с переходным отсеком ракеты-носителя.