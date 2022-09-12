Войти
Интерфакс-АВН

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" заправили топливом на Байконуре

454
0
0
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "С.П. Королев" ("Союз МС-21") на стартовый комплекс космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "С.П. Королев" ("Союз МС-21") на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Специалисты космодрома Байконур завершили заправку топливом пилотируемого корабля "Союз МС-22", который отправится к Международной космической станции (МКС) 21 сентября, сообщает в субботу Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"На космодроме Байконур специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-22" компонентами топлива и сжатыми газами", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, после заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки 254 и установлен на рабочее место для проведения дальнейших работ, включающих укладку доставляемых грузов, проверку герметичности люков и контрольное фотографирование изделия, монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции на поверхности отсеков, контрольное взвешивание корабля и его стыковку с переходным отсеком ракеты-носителя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
29.04.2020
Рогозин указал на отсутствие признаков коронавируса у экипажа МКС
23.08.2019
Робот "Федор" отчитался о первой части летных испытаний
15.04.2019
Рогозин подарил Борисоглебску капсулу корабля "Союз" в память о маршале Неделине
05.03.2019
Рогозин может встретиться с замглавы NASA на Байконуре
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
15.09.2006
Военный спутник "Космос" успешно выведен на орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:33
  • 31792
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»