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Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации отдали свою жизнь за Россию

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Погибшие во время специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса военнослужащие отдали жизнь за Россию. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 сентября.


Как он обратил внимание во время торжественного концерта, который проходит в московском парке «Зарядье» в рамках празднования Дня города, в мероприятии участвуют военные, которые «сражаются за мирную жизнь в Донбассе», а также отличившиеся во время СВО, и семьи тех, кто «отдал свою жизнь за Россию».

Путин добавил, что отпраздновать День города Москвы в «Зарядье» также пригласили заслуженных врачей и учителей, деятелей науки, культуры и искусства.

«Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин рассказал, что столичные специалисты в непростых условиях помогают жителям Донбасса подготовиться к зиме — ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делая всё, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду.

7 сентября глава государства сказал, что Россия не только ничего не потеряла в связи с проведением спецоперации по защите жителей Донбасса, но и укрепила свой суверенитет. Усиление суверенитета стало неизбежным следствием происходящего, добавил Путин.

5 сентября Путин обратил внимание, что трагедия в Донбассе является результатом деятельности неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул боевые действия в этом регионе. Долгом России является оказание помощи региону, а все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.


Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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