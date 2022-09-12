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РИА Новости

Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов

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Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня военно-морского флота
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня военно-морского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В пунктах базирования Балтийского флота проведена тренировка по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного Военного Округа по Балтийскому флоту.

"В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил", - следует из сообщения.

В пресс-службе уточнили, что в ней было задействовано до 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 10 единиц военной техники, к практическим действиям было привлечено свыше 100 военнослужащих.

По замыслу тренировки, поступила информация о возможном проведении террористических актов в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.

По сигналу дежурных смен на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО.

В рамках тренировки дежурные корабли и катера, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне, при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, провели мероприятия по осмотру акваторий и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования и выполнили профилактическое гранатометание.

В завершении тренировок водолазные группы под водой произвели осмотр подводной части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений.

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