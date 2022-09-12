США прикрываются созданием IPEF для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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В последнее время Тихоокеанский регион волнует США не меньше, чем Восточная Европа. Нарастающая напряженность вокруг Тайваня и усиливающаяся мощь Китая заставляют США искать возможные пути противостояния Пекину в регионе. Одной из попыток консолидировать под своим началом государства Азиатско-Тихоокеанского региона является реализация идеи президента США Джо Байдена по созданию Индо-Тихоокеанской экономической основы - IPEF.

Как считают в США, IPEF — это «лучший способ противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе». Ранее Байден заявлял, что IPEF выйдет за рамки обычного торгового соглашения. Однако особенностью IPEF является отсутствие тарифных льгот, доступа к рынку и других привычных для экономических альянсов механизмов.

Несмотря на то, что Вашингтон пытается представить IPEF сугубо экономической структурой, его главный стержень – политическое противостояние Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет китайское издание Global Times в редакционной статье.

Кроме того, с помощью новой структуры США хотят отвязать производственные и торговые цепочки в Азиатско-Тихоокеанском регионе от Китая. Однако такая стратегия наносит ущерб национальным интересам самих стран региона. Надо понимать, что Азия – не Европа, здесь люди настроены более патриотично и вряд ли азиатские правительства решат действовать в ущерб интересам своих стран и народов, если только не брать в расчет несколько тотально зависимых от США и контролируемых Вашингтоном государств.

Global Times пишет, что попытки США воспрепятствовать тесным связям стран АТР с Китаем ставят своей целью превращение как можно большего числа азиатских государств в экономических вассалов США. Сейчас Вашингтон уже не скрывает, что противостояние Китаю является главной целью всех его действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: topwar.ru

В то же время, пока IPEF включила в себя большое количество государств региона. Не вошли в него лишь Китай, Камбоджа, Лаос и Мьянма. Что интересно, состав IPEF во многом совпадает с составом Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP), за исключением, опять же, Китая, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.

Global Times пишет, что США, тем самым, хотят подорвать сотрудничество стран региона в рамках ВРЭП. Кроме того, Вашингтон рассчитывает, что от создания новой экономической структуры выиграет американская экономика.

Впрочем, поскольку IPEF – проект Джо Байдена, то не исключено, что как только демократов в Вашингтоне сменят республиканцы, IPEF фактически прекратит свое существование. Но недооценивать IPEF и считать его «мертворожденным» проектом также не стоит. Ведь реализация этой идеи в любом случае навредит Китаю, так как будет подрывать сотрудничество стран региона с Пекином.