Спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

Как уточнили в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, которые представляют потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11, запущенный в 1999 году, частично разрушился на орбите. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИМП) РАН, распространенном в субботу.

"На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИПМ.

Как уточнили в институте, гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, которые представляют потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите.

"Причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, можно предположить, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей", - добавили в институте РАН.

Galaxy 11 - американский геостационарный спутник связи, который эксплуатировался компанией Intelsat.