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Интерфакс-АВН

ОАК передаст в этом году Минобороны партию истребителей Су-57 и Су-35

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН- Партия новых истребителей Су-57 и Су-35 будет передана российским военным в этом году, сообщила "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в субботу.

Эти самолеты создает авиационный завод им. Ю.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

"В 2022 году завод передаст министерству обороны РФ и первые машины Су-35С по следующему, четвертому контракту. Одновременно в этом году продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57. Машины плана 2022 года уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода", - говорится в сообщении пресс-службы ОАК.

В ОАК заявили, что авиазавод им.Ю.Гагарина завершил выполнение третьего контракта с Минобороны РФ, передав партию новых Су-35.

"Самолеты совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования", - сообщила корпорация.

"Су-35С новейшей серии были приняты техническим составом, прошли заводские испытания в филиале ПАО «ОАК» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина». Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах", - заявили в ОАК.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
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