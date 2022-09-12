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Интерфакс-АВН

Белорусские десантники отработали "зачистку" населенного пункта в ходе учений

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Военнослужащие белорусской армии
Военнослужащие белорусской армии.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Белорусские десантники отработали "зачистку" населенного пункта в ходе командно-штабных учений, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в субботу.

"В ходе командно-штабного учения Вооруженных сил Беларуси штурмовые группы десантных подразделений сил специальных операций под прикрытием огня боевых машин провели "зачистку" населенного пункта, взяв его под контроль", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг в Белоруссии стартовало командно-штабное учение Вооруженных сил, которое продлится до 14 сентября.

Главной целью учения является обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Для отработки практических действий войск (сил) задействованы полигон "Брестский", а также участки местности в Минской и Витебской областях.

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