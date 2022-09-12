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Интерфакс-АВН

ОАК до конца года планирует поставить Минобороны РФ партию истребителей Су-35С и Су-57

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) им. Ю.А. Гагарина в 2022 году планирует передать Минобороны РФ многофункциональные истребители Су-35С и истребители пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").

"В 2022 году завод передаст министерству обороны РФ и первые машины Су-35С по следующему, четвертому контракту", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что в астраханский центр Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые поступила партия многофункциональных истребителей Су-35С. По данным ОАК, эти истребители, построенные на КнААЗ, завершают выполнение третьего контракта с министерством обороны РФ на поставку в ВКС России.

"Одновременно в этом году продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57. Машины плана 2022 года уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный в том числе с использованием отдельных технологий 5-го поколения. Су-35 оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно- управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, на истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой.

Су-35С развивает скорость до 2 500 км/ч, имеет максимальный потолок 20 км и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки, включая свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, широкую номенклатуру управляемых ракет классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей. Сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

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Истребитель 5 поколения
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