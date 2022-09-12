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Военное обозрение

В Пентагоне надеются найти замену китайскому сплаву для возобновления поставок самолётов F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Самолеты пятого поколения F-35 – национальная гордость Вашингтона, они широко распиарены США. Однако в последнее время их сопровождает череда неприятностей – то участившиеся аварии, то недавний скандал с китайскими сплавами. Американскими специалистами был выявлен факт использования материалов китайского происхождения, которые были задействованы в двигателях самолетов F-35. Речь идет о сплаве кобальта и самария, который был привезен из Китая.

Пентагон сразу же приостановил прием новых самолетов F-35 от компании Lockheed Martin. В американском военном ведомстве сослались на законодательство о закупках для Пентагона, которое может быть нарушено использованием материалов китайского происхождения. Тем не менее, заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лапланте заявил, что расследование всех обстоятельств приобретения китайского сплава продвигается быстро и скоро Пентагон примет соответствующее решение.

Как отметил чиновник, сейчас специалисты изучают два основных вопроса. Первый – возможное влияние китайских сплавов на безопасность самолета, второе – влияние на его пригодность к полетам. Если расследование подтвердит, что по обоим направлениям риски отсутствуют, то Пентагон может вновь запустить производственную линию самолетов F-35.

Тем не менее, выявленная проблема обнаружила существующие сложности с поставками. Даже крупные оборонные подрядчики могут быть не в курсе всех деталей, связанных с их же цепочками поставок. компания В среду Lockheed Martin заявила, что поставившая китайские сплавы компания была поставщиком пятого подуровня для Lockheed. Как отметил замминистра обороны США, поставщики могут меняться в течение одних суток. Но такая ситуация приводит к большим сложностям при отслеживании поставок в режиме нормального времени.

В военном ведомстве рассуждают о том, что эту ситуацию могло бы урегулировать использование современных инструментов, включая искусственный интеллект. Однако определенные сложности все равно будут иметь место, от них никуда не деться в системе партнерства с частными компаниями.

Так, по данным Лапланте, у Lockheed Martin по официальным данным 300 поставщиков. Но расследование установило, что их реальное количество приближается к 3000 фирм и компаний.

Любая компания, которая говорит, что знает свою цепочку поставок, похожа на компанию, утверждающую, что их никогда не взломают,

- заявил заместитель министра обороны США, выразивший надежду на то, что китайскому сплаву для F-35 найдётся замена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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