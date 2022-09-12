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ВКС России получили партию новых Су-35С

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Первые три истребителя Су-35С (красные бортовые номера "58", "59" и "60"), построенные по программе 2021 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступившие в состав в состав 4-го орд
Первые три истребителя Су-35С (красные бортовые номера "58", "59" и "60"), построенные по программе 2021 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступившие в состав в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации. Липецк, 13.12.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Воздушно-космические силы России (ВКС) получили партию новых многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что истребители произведены на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). До этого первая партия боевых машин была поставлена осенью 2021 года.

Су-35С сконструирован по технологиям истребителей пятого поколения, что значительно увеличивает его преимущества в боевых условия по сравнению с истребителями поколения «4» и «4+».

Су-35С использовались в ходе стратегического учения «Восток-2022». Российские многоцелевые истребители перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника. Летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров. Также самолеты меняли траекторию и маневрировали. Истребители условного противника были своевременно обнаружены расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Ростех
Проекты
Военные учения
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