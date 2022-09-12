Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России

Cотрудники инженерно-авиационной службы ВКС России во время подготовки к полетам истребителя Су-35С на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае.

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - В астраханский центр Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые поступила партия многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Первая партия новейших многофункциональных истребителей Су-35С поступила в Центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, дислоцированный в Астрахани. Экипажи завершили перебазирование техники из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации, выполнив за время перелета три промежуточные посадки", - сказали в ведомстве.

Самолеты войдут в состав Центра боевого применения истребительной авиации, новые самолеты поставлены в соответствии с планом перевооружения.

Ранее специалисты ВКС провели приёмку авиатехники на заводе-изготовителе, были выполнены контрольные проверки работы систем и механизмов истребителей Су-35 в различных режимах на земле и в воздухе.

В торжественной встрече новой партии самолётов приняли участие руководство Центра боевой подготовки и боевого применения и Центра боевого применения истребительной авиации, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ветераны ВВС и представители духовенства.

Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный в том числе с использованием отдельных технологий 5-го поколения. Су-35 оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно- управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, на истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой.