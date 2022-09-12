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Военное обозрение

Американское издание пишет о целях военной помощи США Восточной Европе и Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В новом военном бюджете США предусмотрено выделение средств на пополнение вооружений союзников по Североатлантическому альянсу в Восточной Европе. Об этом пишет издание Politico.

Ранее Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Украине и восточноевропейским странам на общую сумму в 2,8 млрд долларов. Особенность этого пакета в том, что он фактически меняет стратегию военной помощи Украине на стратегию военной помощи всем странам Восточной Европы, которые находятся на восточном фланге НАТО.

Если говорить сугубо о помощи украинским вооруженным силам, то она оценивается в 675 миллионов долларов и включает в себя поставку боеприпасов, бронетехники и противотанкового вооружения. Более обширное финансирование на сумму в 2,2 млрд долларов будет разделено пополам. Первая часть в размере 1 млрд долларов пойдет на оказание военной помощи Украине. Еще столько же денег США разделят между 18 европейскими странами, которые находятся на восточном и юго-восточном флангах НАТО.

Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований США Сет Джонс назвал более острой проблемой, чем ситуацию на Украине, обеспечение безопасности стран НАТО в течение ближайших трех-пяти лет. Он считает, что страны Североатлантического альянса столкнулись с огромными вызовами, под вопросом их способность защитить себя в случае конфронтации с Россией. Вероятно, поэтому в Вашингтоне и решили пересмотреть концепцию оказания военной помощи Украине.

Поскольку союзники США в Европе задействовали собственные запасы оружия и боеприпасов, оказывая поддержку Украине, их арсеналы заметно истощились. Без американской финансовой помощи пополнить арсеналы и модернизировать вооружение своих армий они не смогут. В первую очередь, это касается таких стран как Польша и прибалтийские республики.

Основной упор будет сделан на усиление систем противовоздушной обороны в восточном регионе НАТО. Например, Польша уже запросила у США помощь своим силам противовоздушной обороны в виде дополнительных батарей ЗРК Patriot. На помощь США рассчитывают и страны Прибалтики. Кроме того, появился потенциальный «новичок» альянса – Финляндия, которая проходит процедуру вступления в НАТО и надеется также усилить свою систему противовоздушной обороны с помощью США.

Как считает старший научный сотрудник Центра исследований новой американской безопасности Джим Таунсенд, мнение которого приводит издание Politico, американская финансовая помощь будет расходоваться на приобретение беспилотных летательных аппаратов, современных ракет, а также на замену старого советского вооружения, которое армии стран Восточной Европы передали Украине.

Но здесь есть и еще один очень интересный момент – деньги, которые США передают восточноевропейским союзникам, все равно вернутся назад в Америку. Ведь страны Восточной Европы будут закупать новое оружие и военную технику у американских оборонных компаний. Таким образом, будет обеспечена загрузка производственных мощностей американского военно-промышленного комплекса. А это - и рабочие места, и финансовая прибыль.

Американские предприятия получат загрузку своих линий и потому, что значительное количество боеприпасов и вооружений, которое находилось в распоряжении вооруженных сил США, также было передано на Украину и в Восточную Европу. Тем самым, американская армия осталась с меньшим количеством вооружений, а эту проблему необходимо решать. Ведь многие эксперты обращали внимание на то, что если бы сейчас резко обострилась ситуация в Тайваньском проливе и Соединенным Штатам пришлось бы задействовать свои вооруженные силы, то обеспечить их должным количеством оружия и боеприпасов было бы проблематично.

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Страны
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Финляндия
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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