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ТАСС

В Москве открылась музейная экспозиция ядерного оружейного комплекса

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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Она посвящена историческим личностям и рядовым участникам отечественной военной ядерной программы, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие уникальной музейной экспозиции отечественного ядерного оружейного комплекса "Гаранты ядерного щита России" состоялось в Москве. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В церемонии открытия приняли участие руководство 12-го Главного управления Минобороны, представители госкорпорации "Росатом", силовых структур, общественных организаций, ветераны и военнослужащие", - отмечается в сообщении.

"Мы открываем эту уникальную музейную экспозицию в год юбилея 12-го главного управления. Путь, пройденный главным управлением, отмечен событиями и достижениями большой государственной значимости. Несомненно, осмысление опыта и уроков этого пути послужит мощным стимулом к новым свершениям, новым славным делам, чему в большой мере будет способствовать музейная экспозиция "Гаранты ядерного щита России". Я благодарю всех, кто приложил свои усилия и талант для того, чтобы музейная экспозиция получилась такой живой и интересной", - сказал начальник 12-го главного управления генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Музейная экспозиция расположилась на улице Рубцовско-Дворцовая, дом 2, рядом с метро "Сокольники".

По данным Минобороны, новая музейная экспозиция уникальна тем, что в ней широко представлены подлинные образцы легендарных изделий, ранее недоступные для широкого восприятия архивные документы, основное ее содержание посвящено историческим личностям и рядовым участникам отечественной военной ядерной программы, тем, кто непосредственно был у истоков создания и совершенствования военных ядерных гарантий суверенитета и безопасности Отечества.

12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входит Служба специального контроля, следящая за ядерными испытаниями в других странах, и ядерный полигон на Новой Земле. 

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