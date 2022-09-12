Условия рефлекса

Военный обозревать «Известий» Антон Лавров — о способах ответа на украинские удары по российской территории высокоточным оружием

Украинские силы в последнее время участили обстрелы российской территории. Их беспилотники и ракеты долетают до Белгорода и Крыма. В среду, 7 сентября, главнокомандующий ВСУ генерал Залужный заявил, что в августе была нанесена серия ракетных ударов по объектам на полуострове, включая аэродром Саки.

Это произошло почти синхронно с заявлениями в американских СМИ о том, что США «осмелели» в поставках Украине современного оружия из-за слабой реакции на них со стороны России. Действительно, Штаты в рамках ленд-лиза уже передали Украине большинство образцов высокотехнологичного вооружения и оснащения из арсеналов сухопутных войск. Последние транши включают в себя современные беспилотники, высокоточные снаряды для гаубиц и ракеты. Еще более сложные системы, такие как современные боевые самолеты западного производства, не передают только потому, что подготовка персонала для них занимает слишком много времени.

На этой неделе появились первые подтверждения использования украинскими вооружёнными силами высокотехнологичных американских снарядов Excalibur. Управляемые боеприпасы со спутниковой навигацией для орудий калибра 155 мм могут поражать стационарные объекты на дальности до 50 км с точностью в считаные метры. Ими можно атаковать не только позиции войск, но и критически важные объекты инфраструктуры. Перехватить такой снаряд, в отличие от HIMARS, нельзя, но и разрушительный эффект от него ниже.

Остаётся под вопросом получение гораздо более опасных оперативно-тактических ракет ATACMS для установок HIMARS и MRLS. Высокоточное оружие с досягаемостью в 300 км создает угрозу для всего Крыма, включая Севастополь. Хотя и республиканцы, и демократы в конгрессе США поддерживают передачу этого оружия, оно пока не одобрено президентом Джо Байденом. Исключить скорого изменения его позиции нельзя.

Как только у Киева появится достаточно дальнобойное вооружение, попытка удара по Крыму сразу будет сделана. На высшем уровне уже звучали намерения атаковать Крымский мост. Как ясно дали понять США, они не будут расценивать атаки по полуострову и его инфраструктуре в качестве нападения на РФ. Им дан зеленый свет.

Смириться с такими «границами дозволенного» нельзя. Что бы там ни думали в США, удары по Крыму — это удары по российской территории. Нет никакой разницы, прилетит ли баллистический ATACMS в Евпаторию или Курск. И надо дать это понять противнику со всей серьезностью. Да и сами украинцы давно уже не стесняются. Пусть и не американским, но оружием собственного производства они по западным областям нашей страны время от времени отрабатывают.

Конечно, всем бы хотелось, чтобы удар возмездия накрывал атакующих немедленно, а желательно еще до того, как они выпустят ракеты. Но в современных условиях, с передовыми вооружениями это затруднительно. Определить, откуда взлетел ударный дрон-камикадзе, почти невозможно. Бесполезно наносить удары и по местам старта высокоточных ракет с мобильных пусковых, которые немедленно после залпа меняют дислокацию, — их там уже не будет.

По этой же причине украинцы используют свою «высокоточку» по стратегическим объектам, которые неподвижны и положение которых точно известно, а не по передовой и мобильным войскам. Отвечать на это надо быть готовым той же монетой. Стоит задуматься о поражении объектов не только военной, но и инфраструктуры двойного назначения. Напрашивается сразу несколько классов таких целей.

Так, в случае любой атаки на Крымский мост неизбежно встанет вопрос о поражении в ответ стратегических переправ через Днепр, который рассекает Украину на две половины. Российское командование, по-видимому, в гуманитарных целях пока избегало целенаправленно уничтожать их. Но и беречь их больше, чем делает это само украинское руководство, смысла уже не будет. Именно по таким мостам прошел каждый поставленный Киеву из-за рубежа танк, бронемашина, зарубежная артустановка, которая воюет сейчас под Славянском, Донецком или в Харьковской области.

Киевские власти, уже не задумываясь, целенаправленно серьезно повредили две стратегические переправы через Днепр в Херсонской области, чтобы достичь тактических успехов на поле боя. Ранее они же уничтожили более сотни мостов под одним только Киевом, в ЛНР и ДНР.

Можно «помочь» Киеву в этом начинании и нарушить функционирование всех переправ через Днепр. Конечно, это сложные цели, которые нельзя уничтожить и даже серьезно повредить несколькими крылатыми ракетами. Для этого потребуются массированные удары высокоточным оружием. Но вывести их на месяцы из игры, чтобы остановить маневр колонн украинской бронетехники, — реально.

Параллельно встает вопрос по борьбе со стратегическими железнодорожными военными перевозками. Те российские удары, которые наносились до сих пор, сосредотачивались на объектах, которые легко восстановить. Рельсы и полотно исправляются за считаные дни и часы. Тяговые подстанции можно вынести надолго только массированным ударом. Но есть и более уязвимые точки на ж/д. Даже небольшой разрушенный мост останавливает движение по ветке на месяцы, а поразить его проще, чем огромные и прочные сооружения, ведущие через большие реки. Поражение локомотивных депо с тепловозами также снижает стратегическую мобильность.

Бывшие гражданские аэродромы Украины сейчас часто используются как авиабазы подскока для действий боевой авиации. Поэтому надо в духе НАТО задуматься и о повреждении взлетно-посадочных полос, а также инфраструктуры базирования на них, включая топливохранилища и электроснабжение.

Активизировать можно и нужно удары по военно-промышленному потенциалу страны, сделать их не эпизодическими, а регулярными. При этом есть способы проводить на инфраструктуру с минимальным риском для мирного населения — например, предупредительные и ночные удары.

Для достижения воспитательного эффекта важны также скорость, своевременность и соразмерность ответа. У противника должна сформироваться устойчивая причинно-следственная связь, условный рефлекс. Выпуская ракету по российскому городу, он должен знать, что по его военным объектам и критически важной инфраструктуре двойного назначения в течение максимум суток последует ответный неотразимый удар.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора