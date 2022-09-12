Америка нашла способ нагнать Россию в гонке гиперзвукового вооружения

Американские военные с флагом во время военных учений в Германии.

США обращаются к частному сектору за помощью в создании гиперзвукового оружия

Американские власти до сих пор отрицают, что США отстают от России и Китая в области гиперзвукового вооружения, пишет Asia Times. Несмотря на это, недавно в США решили привлечь частные компании к созданию сверхзвукового испытательного самолета.

Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)

Соединенные Штаты планируют использовать инвестиции частного сектора в коммерческие технологии по созданию гиперзвуковых летательных аппаратов, чтобы построить высокоскоростной испытательный самолет. Это очередная попытка Вашингтона ускорить реализацию программы по созданию гиперзвукового оружия, чтобы догнать таких соперников, как Китай и Россия.

В сентябре Подразделение оборонных инноваций США (Defense Innovation Unit, DIU) разместило уведомление о проекте под названием "Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities" (HyCAT). Оно стремится получить коммерческие предложения на поставку новых гиперзвуковых летательных аппаратов, которые можно будет использовать для частых испытаний и оценки новых и уже находящихся в разработке гиперзвуковых технологий.

В уведомлении DIU говорится, что имеющиеся в распоряжении США полигоны для испытаний гиперзвукового оружия наземного и морского базирования предназначены для проведения редких репрезентативных в эксплуатационном отношении испытаний, которые повторяют характеристики гиперзвукового оружия. В документе также упоминается, что медленные темпы исследований и разработок в области гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах повлекли за собой создание более дорогих и менее эффективных образцов.

Сайт C4ISRNET, специализирующийся на обороне, сообщает, что испытательная инфраструктура Соединенных Штатов в значительной мере препятствует разработке гиперзвукового оружия. В рамках наиболее важных программ проводится лишь по несколько испытаний в год.

В своем интервью сайту C4ISRNET первого сентября Барри Киркендалл (Barry Kirkendall), технический директор DIU по космосу, отметил, что идеальным было бы проводить испытания раз в неделю. По его словам, проект HyCAT призван устранить некоторые проблемы, которые мешали реализации программы испытаний гиперзвукового оружия на протяжении последнего десятилетия.

C4ISTRNET упоминает, что разработка проекта HyCAT ведется в сотрудничестве с Объединенной службой по переходу на гиперзвуковые технологии (Joint Hypersonics Transition Office) при Пентагоне и с заместителем министра обороны по исследованиям и разработкам Майком Уайтом (Mike White).

Более того, Киркендалл упомянул, что эта служба Пентагона обратилась к DIU в марте, то есть спустя месяц после того, как высокопоставленные американские чиновники встретились с главами гиперзвуковой индустрии, чтобы обсудить препятствия на пути реализации американской программы по созданию такого оружия.

По информации издания Asia Times, на этом важном февральском совещании присутствовали министр обороны США Ллойд Остин, а также руководители ведущих оборонных компаний США, а его цель заключалась в сборе данных о том, что мешает разработке гиперзвукового оружия в США.

Руководители сектора упомянули несколько трудностей, в том числе проблемы в цепочках поставок, препятствия для закупок, нестабильность бюджета и неадекватный доступ к испытательным объектам. Они также предупредили, что в отсутствие подходящих испытательных полигонов Министерство обороны столкнется с массой проблем в реализации подхода "проводите испытания чаще и учитесь на своих ошибках".

Неудачи в проведении испытаний гиперзвуковых технологий в Соединенных Штатах могут быть связаны с чрезмерно сложной конструкцией оружия, спешкой в проведении испытаний, неумелым управлением проектами и умалением значения дорогостоящих неудач.

Соединенные Штаты на несколько лет отстают от китайских и российских программ гиперзвукового оружия. Потребуется несколько лет, чтобы довести до ума технологии, которые задействованы в ускоренной программе по созданию рабочих прототипов.

Несмотря на эти явные упущения и недостатки, по словам Киркендалла, подразделение DIU добилось хороших результатов с помощью денег инвесторов, а проект HyCAT позволяет решать проблемы испытаний гиперзвуковых технологий и укрепляет отношения с коммерческим сектором. Он также отметил, что DIU рассчитывает на сотрудничество с инвесторами из Японии, Австралии, Норвегии и Индии.

Австралия может дать американской программе гиперзвукового оружия столь необходимый технологический импульс. В марте австралийская частная компания Hypersonix представила официальным лицам США новый тип гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как утверждается, имеет ряд преимуществ по сравнению с американскими разработками и может быть напечатан на 3D-принтере за три недели, о чем сообщило издание Asia Times.

Однако, по информации Hypersonix, высокотемпературные композиты, необходимые для этого двигателя, недоступны в Австралии. Компания подчеркивает острую потребность в том, чтобы разрабатывать и производить их внутри страны.

Индия тоже может стать партнером американской программы HyCAT, чтобы помочь в разработке гиперзвукового оружия. Ранее Asia Times сообщало, что санкции США против российского "Научно-производственного объединения машиностроения" могут сорвать разработку индийской гиперзвуковой ракеты Brahmos II – совместного проекта с Россией.

Предчувствуя такую возможность, Индия обращает внимание и на другие проекты гиперзвукового оружия, которые ведутся и финансируются отдельно от Brahmos II.

Что примечательно, тендер DIU на проект HyCAT был объявлен на фоне того, что официальные лица США продолжают отрицать отставание Америки от Китая и России в области гиперзвукового оружия.

Несмотря на несколько провалов в испытаниях, Соединенные Штаты настаивают, что рассматривать их программу разработки гиперзвукового оружия как часть гонки вооружений с Китаем и Россией, будет заблуждением.

Среди аргументов, которые США приводят против такой позиции, – разработка систем противогиперзвуковой обороны, неопределенность воздействия гиперзвукового оружия на систему стратегического ядерного сдерживания и отсутствие четкой доктрины касательно его применения вооруженными силами страны.

Несмотря на отрицание гонки гиперзвуковых вооружений, Соединенные Штаты, возможно, начинают осознавать их сдерживающий потенциал.

Генерал-лейтенант Стивен Руддер (Steven Rudder), командующий Силами морской пехоты США в Тихом океане, отметил, что потенциал нанесения дальних ударов, нашедший воплощение в гиперзвуковом оружии, будет иметь решающее значение для Соединенных Штатов и Японии в вопросе сдерживании Китая в Тихом океане.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Японией о развертывании противокорабельного подразделения в 2027 году, при этом Америка создает прибрежные полки морской пехоты, оснащенные противокорабельными ракетами.

Издание Asia Times также сообщило о гиперзвуковой ракетной системе наземного базирования OpFires Корпуса морской пехоты США, которую успешно прошла испытания в июле этого года.

OpFires может укрепить военно-воздушные и военно-морские силы США и их союзников, обеспечив почти постоянное присутствие в оспариваемых районах, а также оперативное и тактическое прикрытие для морских и воздушных операций.