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ТАСС

Блинкен обсудил помощь Украине с коллегами из Британии, Франции и Германии

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в ходе видеоконференции проинформировал министров иностранных дел Великобритании, Франции и ФРГ о своей поездке на Украину и обсудил помощь Киеву. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен рассказал им о визите на Украину и своих переговорах с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и главой МИД [Дмитрием] Кулебой, а также о нашем заявлении о планах предоставить дополнительную военную помощь США Украине и ее соседям более чем на $2,8 млрд, - указывается в тексте. - Участники встречи подчеркнули важность оказания дальнейшей военной и гуманитарной помощи Украине и вновь подтвердили свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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