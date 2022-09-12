В США сообщили о разработке правил деятельности в космическом пространстве

Как заявила вице-президент Камала Харрис, "эти правила будут стимулировать инновации и обеспечат конкуренцию"

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация США ведет работу над подготовкой правил использования космического пространства, которые укрепят "источники силы Америки". Об этом заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис, выступая на заседании Национального космического совета США.

"На данное время существует мало правил, которые позволили бы обеспечить безопасную, эффективную и устойчивую деятельность в космическом пространстве. Поэтому, консультируясь с представителями гражданского сектора, в том числе коммерческих компаний, наша администрация в настоящее время разрабатывает первый набор правил для новых видов космической деятельности", - сказала она.

"Эти правила будут стимулировать инновации и обеспечат конкуренцию. Они усилят источники глобальной силы Америки, а именно способность к инновациям и производственные возможности, - продолжила Харрис. - Эти правила будут достаточно гибкими, чтобы охватывать виды деятельности в космосе, которые пока сложно даже представить. Они также помогут с тем, чтобы наша страна осталась глобальной моделью ответственного использования космоса".