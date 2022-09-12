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ТАСС

В Пентагоне сообщили, что средства США на военную помощь Украине рассчитаны на два года

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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

Как отметил замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант, программа не прекратит действие в конце текущего финансового года

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Средства США на оказание военной помощи Украине рассчитаны на два года, программа не прекратит действие в конце текущего финансового года (заканчивается 30 сентября). Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

"Ответ на вопрос довольно прямой: это не закончится в конце [финансового] года. Средства рассчитаны на два года, я уверен в этом", - сказал Лаплант, отвечая на вопрос, не закончится ли помощь к концу финансового года.

Объем нового пакета военной помощи Украине составит $675 млн, вооружения будут поставляться из запасов Пентагона. Всего при нынешней администрации США выделили на военную помощь Киеву около $15,2 млрд, с 2014 года - $17,2 млрд.

Как заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, поставляемое Киеву Западом оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине. 

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Россия
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